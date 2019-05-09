مال وأعمال

تتبع شركة الاستثمارات الوطنية سياسة واضحة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية تسمى «الضمير الجماعي» أو «المواطنة الجماعية» أو «العمل المسؤول». حيث تنص سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة (CSR) على تأدية الدور كآلية للتنظيم الذاتي، وتسعى الشركة للتعرف على مجموعة من الفعاليات التي تهدف إلى ترسيخ بعض القيم الاجتماعية بعيدا عن مصالح الشركة ما يؤدي لاحقاً إلى زيادة الأرباح المعنوية للشركة على المدى الطويل وترسيخ ثقة المساهمين بدور الشركة المجتمعي من خلال تطبيق أنشطة علاقات عامة ايجابية بمعايير أخلاقية عالية.

إن الاستراتيجيات التي قامت بها الاستثمارات الوطنية باختيارها لسياسة المسؤولية الاجتماعية تضمن إحداث تأثير ايجابي على المجتمع الكويتي ككل من خلال التركيز على دعم وكفالة الشباب الكويتي بهدف تدعيم إمكانيات وقدرات الشباب الكويتي لتمكينه من اتخاذ خيارات مثمرة في مستقبله المهني ولتشجيع الابتكار. ولذلك يحتل التدريب أثناء العمل موقعا مهما في قائمة أولويات شركة الاستثمارات الوطنية وذلك لأنه يمثل أول لبنة في البناء من أجل تحقيق مستقبل واعد.

وتسعى شركة الاستثمارات الوطنية لكي تكون عنصراً فعالاً في المجتمع الكويتي وذلك في المجالات الأخرى مثل التعاون مع المؤسسات الكويتية في أنشطة اجتماعية فعالة ذات قيمة مجتمعية عالية مثل التبرع لبنك الدم، ومن أجل ذلك الهدف، تسعى شركة الاستثمارات الوطنية لتحديد أكثر المشاريع جدوى لكي تشارك فيها ويكون لها التأثير الأكبر على المجتمع, كما تسعى الشركة إلى تثقيف طلبة الجامعة حول مبادئ الاستثمار واصوله والتواصل مع الهيئات والجمعيات النسائية لتمكين المرأة الكويتية من أخذ قرار الاستثمار واتخاذ القرارات المالية بثقة كاملة.

وقامت الاستثمارات الوطنية بتوفير التدريب الصيفي لأوائل الطلاب الجامعيين لكي يتلقو التدريب أثناء العمل وذلك بتدويرهم بين جميع الإدارات في داخل شركة الاستثمارات الوطنية والاشتراك في أسواق الوظائف الجامعية لإبراز المسارات المختلفة للوظائف المتوفرة في شركة الاستثمارات الوطنية ، و اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل استضافة بنك الدم الكويتي لتمكين الموظفين الراغبين من التبرع بالدم و استضافة الشباب في مقر الشركة بهدف تشجيع الشباب الكويتي على الابتكار والإبداع وذلك من خلال دراسة وتحليل مشاريع العمل الصغيرة وتقديم المكافآت المالية للفائزين.

