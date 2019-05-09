مال وأعمال

كشفت مصادر لـالنهار أن هيئة الشراكة بين القطاعين تواجه خللاً في طرح المشاريع نتيجة لعدم قدرتها على مواجهة الخلاف بين نظرية الشراكة والانتفاع والتشغيل وما يطرح للخصصة وذلك نظراً لتدخل بعض الجهات لتجميد ووقف المشاريع التي تطرح للمزايدة.

وعلمت النهار أن اشكاليات تواجه المشاريع التي تطرحها الهيئة خاصة مع طموحات هيئة الاستثمار المباشر لتسخير الجهود لتدشين مشاريع عالمية في السوق المحلي من خلال مشاريع تطرح بنظام ال ppp والـ bot حيث تنسق الاستثمار المباشر مع جهات عالمية لتنفيذ اكبر مشروع ترفيهي بالمنطقة يقام على نحو 500 الف متر ما يتطلب اعداد قرارات وصلاحيات داعمة لهيئة الشراكة لكيفية التصرف مع المشاريع والاراضي المملوكة للدولة. والمحت المصادر أن الشراكة تتطلب صلاحيات أوسع لتتمكن من ممارسة مهمتها في طرح المشاريع واعداد الدراسات وتهيئة المناخ الاستثماري بنظام عقود الانتفاع والتشغيل لمنع التدخلات من الغير مع وضع نظام متطور يعزز من الدور الرقابي للفتوي والتشريع وديوان المحاسبة خاصة في ظل الطموحات الاقتصادية للدولة وسعيها لاستقطاب رؤوس اموال وخبرات أجنبية تنفذ مشاريع استراتيجية وأخري تشغيلية وخدمية بنظام الاستثمار والشراكة. ووفقا لآليات عمل هيئة الشراكة فهي تقوم بمهام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تختص هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتتولى القيام بما يلي: إجراء المسح والدراسات الاولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وتقديم تقرير عنها الى اللجنة العليا.

وكذلك مراجعة ودراسة المشروعات والافكار التي تم اعدادها من قبل الجهات العامة او صاحب الفكرة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا وتقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والافكار المقدمة و اعداد او استكمال هذه الدراسات عند الحاجة.

ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار. وكذلك اعداد دليل ارشادي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولاسيما وضع آلية تقديم المبادرات واسلوب تقييمها و طرحها للاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.

