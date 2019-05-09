مال وأعمال

تراجعت موجودات شركات الاستثمار التقليدية بحوالي 3.2 مليارات دينار في 5 سنوات خلال الفترة من مارس 2014 الى مارس 2019، حيث تراجعت من مستوى 5.89 مليارات دينار الى مستوى 2.66 ملياراً وبلغت نسبة التراجع حوالي 54.8 في المئة. وتزامن التراجع في اجمالي موجودات شركات الاستثمار التقليدية انخفاضاً في عدد تلك الشركات التي تراجعت من 42 الى 27 شركة خلال الفترة المشار اليها، وبلغت نسبة التراجع حوالي 15 في المئة. ووفق البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فان تلك الشركات تراجعت استثماراتها من مستوى 1.3 مليار دينار الى مستوى 974 مليون دينار خلال الفترة المشار اليها، كما استقرت التسهيلات الائتمانية لتلك الشركات عند مستوى 333 مليون دينار متراجعة بذلك عن مستواها البالغ 421 مليون دينار في مارس 2014.

وجاء التراجع في مستوى موجودات الشركات الاستثمارية في ظل استمرار الشركات الاستثمارية في الحفاظ على الايرادات التشغيلية والعمل على فتح أداء تلك الايرادات خاصة وأن خطط الحكومة التنموية تسعى لزيادة قدرات القطاع الخاص في المشاريع المطروحة لديها بشكل كبير.

كما تسعى تلك الشركات للتركيز على طرح منتجات جديدة تواكب احتياجات وتطلعات عملائها وجذبهم للعمل بها وزيادة تواجدها في المرحلة المقبلة في المشروعات التنموية التي يتم طرحها.

