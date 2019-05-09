مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا يقضي بتعديل القرار رقم (623 لسنة 2018) المعني بضوابط اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ذات المنشأ الوطني.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي ان القرار الجديد نص على أنه «لا تمنح المنتجات ذات المنشأ الوطني الأفضلية المقررة للمنتج الكويتي بالمفهوم الوارد بقانون المناقصات العامة الا بشرط المعاملة بالمثل للمنتج الكويتي في بلد انتاج المنتج ذي المنشأ الوطني».

وأضافت أن القرار الذي حمل رقم (235 لسنة 2019) حدد أن تكون للمنتجات الكويتية أولوية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنها لا تزيد عن أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثيلة المشار اليها بذات المواصفات بنسبة 15 في المئة.

وذكرت أن الضوابط تضمنت أنه في حال عدم توافر المنتج الكويتي يمنح المنتج ذو المنشأ الوطني نسبة الأفضلية المشار اليها وبذات الشروط والمواصفات المطلوبة.