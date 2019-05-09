مال وأعمال

تم تعيين بنك الكويت الدولي (KIB) كمدير الترتيب الرئيس ومستشار الهيكلة لتسهيلات المرابحة المشتركة المتجددة بقيمة 80 مليون دولار وذلك لمدة سنة واحدة لصالح شركة (NMC Healthcare)، والتي تعد من أكبر شركات الخدمات الصحية في المنطقة. وسيتم استخدام هذه التسهيلات، التي تم الترتيب لها بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، للوفاء بالمتطلبات الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل.

وقد علق محمد خديري، نائب المدير العام للإدارة المصرفية التجارية ورئيس الإدارة المصرفية الدولية بـ KIB قائلاً: «إن مشاركة KIB في هذه التسهيلات المالية المشتركة تأتي في إطار النظرة الاستراتيجية للبنك الرامية إلى تقديم الحلول المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لكبار العملاء العاملين في القطاعات الاستراتيجية في المنطقة».

وقد ختم خديري حديثه موضحاً أن «هذه الصفقة تشكل إضافة جديدة لسجل الإنجازات البارزة والتاريخ الحافل لـ KIB في تقديم المنتجات والخدمات الرائدة في مجال خدمات التمويل والحلول الاستشارية المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى قطاع الشركات. وأكد استمرار البنك في بذل المزيد من الجهد بغية مواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية من أجل تعزيز وتأكيد مكانة KIB كمؤسسة مصرفية رائدة بين البنوك المحلية والإقليمية، وتلبية احتياجات ومتطلبات عملائه.

تأسست شركة (NMC Healthcare) في عام 1975، وتعد مؤسسة رائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية في منطقة الخليج العربي، بما لديها من شبكة عالمية من المستشفيات في 19 دولة، وتعد شركة (NMC Healthcare) رائدة في مجال التلقيح الصناعي على المستوى العالمي. كما أنها تمتلك وتدير حوالي 190 مركزاً طبياً وما يزيد عن 2100 سرير طبي، ويعمل لديها حالياً ما يربو عن 20,000 موظف من بينهم 2000 طبيب، كما أنها تستقبل حوالي 8.5 ملايين مريضاً على مدار العام. وعلاوة على ذلك، تعد (NMC Healthcare) أكبر مورد في دولة الإمارات العربية المتحدة للمنتجات والمواد الاستهلاكية المستخدمة في عديد من الشرائح السوقية الأساسية، وذلك من خلال قسم التوزيع لديها، وبمساهمة كبيرة من المنتجات ذات الصلة بالخدمات الصحية لديها.

