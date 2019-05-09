مال وأعمال

أصدر بنك الكويت المركزي اليوم البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2018، وكذلك البيانات المعدلة لعام 2017. وتُظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات ما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضًا خلال عام 2018 بلغ نحو 6158 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 2913 مليون دينار خلال العام السابق. ويُعزى ارتفاع فائض الحساب الجاري بصفةٍ أساسيةٍ إلى ارتفاع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصًا الواردات السلعية) نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات النفطية بمعدل أكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية، لتصل قيمته خلال عام 2018 إلى نحو 12363 مليون دينار، مقارنةً بنحو 7794 مليون دينار خلال العام السابق. كما حقق حساب الخدمات ارتفاعًا في قيمة العجز (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وأهمها خدمات السفر، والإنشاءات، والخدمات والسلع الحكومية) خلال عام 2018 بما قيمته نحو 1214 مليون دينار وبنسبة 19.8%، ليصل إلى نحو 7341 مليون دينار مقارنة بعجزٍ بلغت قيمته نحو 6127 مليون دينار خلال العام السابق.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يُسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2018، تُشير الإحصاءات الأولية إلى تحقيق تدفقًا صافيًا إلى الخارج بلغت قيمته نحو 7325 مليون دينار، مقابل تدفقٍ صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 5288 مليون دينار خلال العام السابق.

ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسة للميزان، سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2018 فائضًا بلغت قيمته نحو 1140 مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 597 مليون دينار خلال العام السابق. وبنظرةٍ أشمل إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا يُقدَّر بنحو 7832 مليون دينار خلال عام 2018، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 3429 مليون دينار خلال العام السابق.

