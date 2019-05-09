مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعايته للمعرض الوظيفي، الذي نظمته جامعة الشرق الأوسط الأميركية «AUM» اخيرا، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار حرص البنك على الدعم المتواصل للطلاب حديثي التخرج،وتشجيعهم علي التواصل مباشرة مع أصحاب العمل وتسهيل انخراطهم فى سوق العمل خصوصاً في أولى خطواتهم العملية ضمن حياتهم المهنية.

وقد قام البنك الأهلي المتحد من خلال جناحه فى المعرض فى استعراض الفرص الوظيفية المتاحة لدى البنك وشرح سياسة التوظيف التي يتبناها، بالإضافة إلى تعريف الطلاب وزوار المعرض بمناخ العمل المتميز الذى يوفره البنك، ونوعية وشروط الوظائف المتاحة هذا إلى جانب تقديم شرح تفصيلي عن طبيعة عمل مختلف الإدارات والتخصصات.

وتعليقا على مشاركة البنك فى هذا المعرض أكد نقيب أمين مدير عام الموارد البشرية فى البنك الأهلي المتحد على حرص البنك الأهلي المتحد على الالتقاء بالطلبة وتعريفهم بنوعية الوظائف الموجودة وسياسة البنك في مجال التوظيف والتدريب حيث يفتخر البنك بأنه من المؤسسات المالية الرائدة في الكويت التي تولي هذا المجال أهمية كبرى.

وتحرص على تنفيذ سياسات وخطط تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية.

واضاف أمين: يأتي اهتمامنا بالمشاركة فى المعارض الوظيفية استمرارا لأنشطتنا المجتمعية الهادفة إلى دعم مختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب، حيث نؤمن بضرورة القيام بدور فاعل فى فتح أفاق العمل أمام الشباب ومساعدتهم على صقل خبراتهم المعرفية والعملية.

