مال وأعمال

أجرت شركة الحمراء العقارية اخيرا تدريبات على الإخلاء في حالات الطوارئ للعاملين في برج الحمراء للأعمال، تحت إشراف الإدارة العامة للإطفاء، والدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وفريق إدارة العقار التابع لشركة الحمراء العقارية. وذلك تفعيلاً لخطة الطوارئ والأمن والسلامة وللتأكد من كفاءة عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ واندلاع الحرائق.

وبهدف ضمان سلامة العاملين وزوار البرج، تضمنت التدريبات جميع الإجراءات الواجب إتباعها حفاظاً على سلامتهم في حال اندلاع حريق أو وقوع أية حالات طارئة. وقد تمت عملية الإخلاء بنجاح حيث استجاب العاملين والزوار لمعطيات التجربة وتعاملوا معها وفق ما هو مطلوب لحماية أنفسهم وحماية زملائهم في العمل.

وفي هذا السياق، صرح عبدالله المنصور، مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية: «نود أن نعرب عن امتناننا للعاملين وزوار البرج الذين اتبعوا التعليمات الخاصة بعملية الإخلاء بنجاح. إننا نبذل قصارى جهدنا بهدف الحفاظ على سلامة مرتادي البرج، من خلال التدريبات الوقائية وبشكل منتظم. نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الإدارة العامة للإطفاء، والدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة.

