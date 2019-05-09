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أطلقت شركة «زين» التحديث الجديد من تطبيقها للقرآن الكريم على الأجهزة الذكية، والذي يدعم الآن Apple Watch، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وضمن حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، حيث يُقدّم التطبيق أفضل تجربة أثناء قراءة القرآن الكريم على الأجهزة الذكية التابعة لنظام iOS ونظام Android.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها قامت بتصميم تطبيق «القرآن الكريم» بالشكل الذي يُساعد المستخدم للحصول على أكبر قدر من الفائدة أثناء قراءة القرآن الكريم، وذلك من خلال تصميم عصري وواجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة لعدد كبير من المميزات الرائعة ذات الفائدة الكبيرة. وأشارت زين إلى أن التحديث الجديد من التطبيق يدعم الآن Apple Watch، وذلك كتطبيق مُصغّر يتيح الاطلاع على مواقيت الصلاة مباشرة من شاشة الساعة الذكية، مع إمكانية إرسال التنبيهات عبر الساعة عند حلول وقت كُل صلاة، كما يمكن إضافة تطبيق القرآن الكريم كإضافة على واجهة الساعة لتظهر مواقيت الصلاة على الواجهة بشكل دائم من غير الحاجة للدخول على التطبيق.

وبينت الشركة أن التطبيق يوفّر مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة، والتي تشمل تحميل وقراءة جميع صفحات القرآن الكريم.

