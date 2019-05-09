مال وأعمال

توقع بنك الكويت الدولي «KIB» أن يحافظ سوق العقار الكويتي على مستويات نشاط مقاربة في المدى القصير على أن يتفاعل مع التطورات الاقتصادية على اختلافها مستقبلاً. وكشف التقرير للربع الأول من عام 2019 لتطورات سوق العقار في الكويت عن أن مبيعات سوق العقار الكويتي بلغت نحو 867 مليون دينار (عقود ووكالات) خلال الربع الأول من عام 2019، مرتفعة على أساس سنوي (مقارنة بمبيعات الربع الأول من 2018) بنحو 4 في المئة، ليحقق الربع الأول من هذا العام أعلى مستوى مبيعات لذات الفترة (الربع الأول من كل عام) منذ عام 2015، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي حيث بلغ 1623 صفقة، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 11 في المئة ليبلغ 534 ألف دينار للصفقة الواحدة.

وسجلت قطاعات السوق أداء متفاوتا خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي، ليستحوذ هذا القطاع على نحو 47 في المئة من إجمالي مبيعات السوق، كما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي ولأسباب قاعدية (بعد الأداء الجيد جدا المسجل في ذات الفترة من العام السابق). هذا وقد أظهرت مؤشرات المتوسط المتحرك لفترة 12 شهرا لمؤشرات سوق العقار الرئيسة استمرار موجة التحسن التي يشهدها السوق، حيث مازالت مؤشرات اجمالي المبيعات وعدد الصفقات تأخذ اتجاها تصاعديا، فيما أظهر مؤشر متوسط قيمة الصفقة اتجاها تصاعديا هو الآخر ولو بوتيرة أبطا من بقية المؤشرات.

وبلغت مبيعات القطاع السكني نحو 400 مليون دينار خلال الربع الأول من العام، مرتفعة بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى مبيعات يسجله القطاع خلال ذات الفترة منذ الربع الأول من عام 2015، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع نحو 1237 صفقة مرتفعا بنسبة 25 % على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 2 % على أساس سنوي ليبلغ 326 ألف دينار للصفقة الواحدة.

فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 33 % على أساس سنوي لتبلغ 255 مليون دينار كويتي بعد الأداء الممتاز الذي كان قد سجل في القطاع خلال الربع الأول من عام 2018، فيما جاء التراجع أقل حدة في مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع والذي تراجع بأقل من 5% فقط، ليبلغ نحو 335 صفقة، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 29 % على أساس سنوي ليبلغ 760 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة. هذا وقد ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بشكل ملحوظ وبنسبة 56 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام لتبلغ 175 مليون دينار كويتي جاءت موزعة على 33 صفقة، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري بنحو 28 % على أساس سنوي ليبلغ 5.3 ملايين دينار كويتي للصفقة الواحدة، هذا وقد حافظت بقية القطاعات على حصتها الهامشية من إجمالي مبيعات السوق، حيث بلغت مبيعات القطاع الحرفي نحو 16 مليون دينار كويتي، حيث شهد القطاع تسجيل تسع صفقات فقط خلال الربع الأول من العام. وذكر التقرير أن هناك عشر مناطق تستحوذ على ما يفوق

54 % من إجمالي مبيعات السوق بتتبع التوزيع الجغرافي لقيمة وعدد الصفقات العقارية المسجلة في السوق، فقد حلت منطقة السالمية أولا بنسبة 8 % من إجمالي المبيعات، تلتها منطقة المسايل بنحو 7 من الإجمالي، كما حلت منطقة المسايل أولا في مؤشر عدد الصفقات حيث استحوذت على أكثر من 12 % من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في السوق، تلتها منطقة صباح الأحمد البحرية والتي حصلت على نحو 7 % من مجمل عدد الصفقات.

