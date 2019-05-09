مال وأعمال

أشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ارتفع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في مارس من العام الحالي بنسبة 5.2 % وفقاً لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، وهو أعلى نمو يسجله الائتمان في أكثر من عامين ونصف، مدفوعاً بنمو متفاوت للائتمان في أغلب القطاعات الاقتصادية في مقدمتها النشاط العقاري الذي بدأ بشهد نمواً بعد فترة طويلة سجل فيها تراجعاً على أساس سنوي، كما أن نمو النشاط الائتماني تجاوز ضعف نمو السنوي للودائع في البنوك الكويتية الذي سجل 2.4 % في مارس، ومازال الائتمان الممنوح يتجاوز حاجزاً غير مسبوق حين فاقت أرصدته 37.4 مليار دينار في مارس مقابل 35.6 مليار دينار في مارس 2018.

بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح 0.8 % على أساس شهري مقارنة 37.1 مليار دينار في فبراير 2019.

سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 742 مليون دينار بنسبة 4.9 % مقارنة مع مارس العام الماضى مسجلةً 15.9 مليار دينار (تمثل 42.5 % من إجمالي الائتمان)، يليها الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنمو قيمته 503 ملايين دينار أي 5.1 % حين بلغ 10.4 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو في قطاع النفط والغاز بقيمة 303 ملايين دينار بزيادة 22.2 %، مقتربة من 1.7 مليار دينار (تمثل 4.5 % من إجمالي الائتمان). يليه الائتمان في قطاعات أخرى بنمو 171 مليون دينار نسبته 6.6 %، متجاوزاً 2.7 مليار دينار (تمثل 7.4 % من إجمالي الائتمان).

وارتفع الائتمان أيضاً في كل من قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغت قيمته 130 مليون دينار و62 مليون دينار، و5 ملايين دينار، أي بنسبة نمو 3.9 % و3.3 % وتصل إلى 31 % في القطاع الأخير على التوالي.

فيما تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك وبلغت 1.1 مليار دينار بنحو 53 مليون دينار أي بنسبة 4.4 % على أساس سنوي. كما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة بحوالي 10 ملايين دينار الى حوالي 115 مليون دينار.

بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 42.5 % من إجمالي الائتمان الممنوح، أدنى بقليل عن 42.7 % نسبتها منه في العام الماضي، في حين حافظ الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء على حصته التي تشكل 27.8 % من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس العام الحالي والماضي، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف حين بلغت 70.3 % في مارس مقابل 70.5 % في مارس 2018، وذلك بسبب تراجع طفيف لحصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض شخصية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.

النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، وتحسنت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74 % في مارس 2019 مقارنة مع 73.1 % في مارس أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فيشكل 7.2 % من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 2019 بتحسن طفيف عن نسبتها التي مثلت 7 % في مارس 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد بقيت حصة القروض الشخصية الأخرى عند حدود 2.4 % من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس مقارنةً مع 2.3 % في مارس 2018.

زادت التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 11.78 مليار دينار مرتفعة بنسبة 5.4 % عن حجمها في مارس 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بنسبة 0.1 % مقارنة مع شهر فبراير حين بلغت 11.76 مليون دينار.

أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد ارتفعت إلى 2.6 مليار دينار بنسبة نمو 1.2 % على أساس سنوي، وزادت 2.8 % على أساس شهري عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في فبراير.

التسهيلات الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث ان مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض بلغت 1.2 مليار دينار في مارس 2019 مرتفعة بنسبة غير مسبوقة قدرها 7.8 % في أكثر من عامين عن 1.1 مليار دينار في مارس عام 2018، بينما ارتفعت بنحو 2.9 % على أساس شهري مقارنة مع 1.1 مليار دينار في فبراير عام 2019.

