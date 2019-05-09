عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلنت ايران امس أنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.

ويأتي ذلك في جو من التوتر المتصاعد بين ايران والولايات المتحدة التي اعلنت الثلاثاء ارسال قاذفات بي-52 الى الخليج فيما اتهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو طهران خلال زيارة مفاجئة الى بغداد بالتحضير لهجمات وشيكة ضد القوات الاميركية.

كما أعلنت ايران انها قررت وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 وفرض قيودا على انشطتها النووية بحسب ما أعلن المجلس الاعلى للامن القومي في بيان نشرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وأعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، امس أن بلاده بدأت في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، كما أعلن تعليق بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الفائضين لديها.

ونقلت وكالة فارس الايرانية قوله وفقا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي (الايراني) قمت بارسال خمس رسائل الى رؤساء الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي.

وأضاف أوضحنا في الرسائل أننا صبرنا عاما (منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق) حسب توصياتكم ... لقد صبرنا عاما ونفذنا جميع تعهداتنا.

وتابع بالقول لانريد اليوم الخروج من الاتفاق النووي فليعلم شعبنا والعالم كله بأن اليوم ليس نهاية الاتفاق النووي، بل هو يوم خطوة جديدة في الاتفاق النووي، وطبقا للاتفاق النووي وفي اطار الاتفاق النووي.

وأوضح الاتفاق النووي أعطانا الحق في البنود 24 و 26 و 36 أنه فيما لو نقض الطرف الآخر تعهده، أن نقوم نحن بطرحه في اللجنة المشتركة وحدد جداول زمنية قد تجاوزناها.

وشدد على أن ايران لن تبدأ حربا ولكنها لن تستسلم. محذرا من أن انهيار الاتفاق النووي أمر خطير على بلاده والعالم، وتابع نقول للدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي ان طهران على أتم استعداد للتفاوض في اطار الاتفاق فقط.

وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية انها ابلغت سفراء الدول الكبرى التي لاتزال موقعة على الاتفاق، المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسميا صباح امس الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الامن في قرار اتاح لايران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

في المقابل وافقت ايران على الحد بشكل كبير من انشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي الى امتلاك السلاح الذري.

واعادت الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق قبل سنة فرض عقوبات على طهران ما أضر باقتصاد البلاد وبالعلاقات التجارية بين ايران والدول الاخرى الموقعة على الاتفاق لكن الاوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق وسعوا، بلا جدوى حتى الآن لاعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تضر بالاقتصاد الايراني.

وأمهل المجلس الاعلى للامن القومي الايراني هذه الدول 60 يوما لكي تجعل تعهداتها عملانية وخصوصا في مجالي النفط والمصارف.

وحاول الاتحاد الاوروبي وضع آلية لافساح المجال لايران لمواصلة التعامل تجاريا مع هذه الشركات. وأضاف المجلس الأعلى للامن القومي في بيانه أنه بعد انتهاء المدة، اذا لم تستطع تلك الدول تأمين المطالب الايرانية فستكون المرحلة التالية هي ايقاف المحدوديات المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والاجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل الماء الثقل في اراك.

وأضاف المجلس في أي وقت يتم تأمين مطالبنا فاننا سنقوم وبنفس المقدار باعادة التزاماتنا التي تم تعليقها وخلافا لذلك فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقوم بتعليق التزاماتها الاخرى مرحليا.

وتابع أن النافذة المفتوحة أمام الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لمدة طويلة وان مسؤولية فشل الاتفاق النووي وعواقبه الاحتمالية ستتحملها اميركا وباقي اعضاء الاتفاق النووي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة التحقق من تطبيق الاتفاق النووي على الارض، على الدوام ان طهران تحترم تعهداتها. وكانت طهران حدت في هذا الاطار مخزونها من المياه الثقيلة بـ130 طن كحد أقصى واحتياطها من اليورانيوم المخصب بـ300 كلغ وعدلت عن تخصيب اليورانيوم بدرجات تفوق 3,67%.

