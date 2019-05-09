عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن «العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس وضع مصالح العراق أولا». ونقل المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان امس عنه القول خلال اللقاء الذي عُقد مساء أمس ان «الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للعراق والعراق مستمر بسياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء والجيران، ومنهم الجارة ايران»، وشدد على «رغبة العراق بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة ومع بقية دول الجوار والأصدقاء في مختلف المجالات. وأكد عبد المهدي على أن «العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس وضع مصالح العراق أولا، والعمل على تعميق المشتركات دون التوقف عند الاختلافات».

ووفقا للبيان، فقد أشاد بومبيو بقرار مجلس الوزراء العراقي بدعم مساعي وزارة النفط للاتفاق مع شركة اكسون موبيل الأميركية حول مشروع الجنوب المتكامل.كان بومبيو أجرى زيارة مفاجئة لبغداد.وكان قال انه أكد للرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحاجة الى ضمان سلامة الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين في البلاد.

وذكر بومبيو عبر تويتر أن الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين تم التركيز فيها على «تعزيز صداقتنا وتسليط الضوء على حاجة العراق الى حماية المنشآت الدبلوماسية وأفراد التحالف». وتأتي زيارة بومبيو الى العراق بعد ما قاله هو ومسؤولون آخرون خلال اليومين الماضيين ان هناك مخططات ايرانية غير محددة لالحاق الضرر بالمصالح الأميركية في المنطقة.

وقال بومبيو انّه قام بهذه الزيارة الى العراق لأنّ ايران «تصعّد نشاطها» على الرغم من رفضه مناقشة المعلومات الاستخبارية بالتفصيل.وقال بومبيو «أردنا أن نطلعهم على سيل التهديدات المتزايد الذي رأيناه واعطاءهم خلفية أكثر قليلاً حول ذلك حتى يتمكّنوا من تأكيد أن يقوموا بكل ما بوسعهم لتأمين الحماية لفريقنا».

وجاءت الزيارة بعد يومين على تحذير الولايات المتحدة ايران من أنّها ستردّ بـ«قوة شديدة» على أي هجوم، واعتبارها أن ارسال حاملة الطائرات «يو أس أس أبراهام لينكولن» يعني بعث «رسالة واضحة لا لبس فيها» الى طهران. ويقول مراقبون في الولايات المتحدة وفي الخارج ان ترامب سعى الى توسيع ممارسة ضغوطه على أمل اثارة أزمة مع ايران التي يقول مفتشو الأمم المتحدة انها تلتزم بالاتفاق النووي. ووصل وزير الخارجية الأميركي الى بغداد آتياً من فنلندا بعدما ألغى زيارة كان مقرراً أن يقوم بها الى ألمانيا بسبب «مسائل ملحّة» وفق ما أعلنت المتحدثة باسمه. ومن المقرر أن يصل بومبيو الى لندن لاستكمال جولته الأوروبية.

وشدّدت بغداد مراراً على أنّها تسعى الى علاقات طيّبة مع طهران وواشنطن، خصوصاً وأنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي على ايران قد تؤثّر سلباً على الاقتصاد العراقي. وكان العراق استحصل من واشنطن على استثناء من العقوبات التي طالت مؤسسات الطاقة والمال الايرانية العام الماضي، ما أتاح لبغداد مواصلة استيراد الغاز والكهرباء من طهران.

