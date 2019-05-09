عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة المسؤولية عما وصل اليه الاتفاق النووي الايراني.ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عنه القول امس «تلقينا بيان القيادة الايرانية بشأن الاتفاق النووي، ونقوم حاليا بتحليله.

وتعليقا على قرار طهران قال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، ان هذه التطورات جاءت نتيجة للخطوات المتهورة لواشنطن. وقال بيسكوف ان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد نبه باستمرار الى الخطوات المتهورة للولايات المتحدة تجاه ايران. وأضاف «نرى أن هذه التبعات بدأت تحدث»، مشيرا الى أن «الوضع خطر، وبدون شك، هذا بسبب قرارات واشنطن السابقة». وأوضح المتحدث الرئاسي أن روسيا ستعمل مع الشركاء الأوروبيين على الحفاظ على استمرارية الصفقة النووية الايرانية.

وفي باريس أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي امس أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات على ايران، بعد اعلانها تعليق بعض التزاماتها الواردة في اطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى الموقع عام 2015. وقالت الوزيرة في تصريح لـ»بي اف ام تي في» و«راديو مونتي كارلو» ان «ذلك يدخل في اطار الأمور التي ستبحث».وتابعت من دون التعليق مباشرة على القرار الايراني الأخير «في حال لم يتم التقيد بهذه الالتزامات، من الطبيعي أن تكون هذه المسألة قيد البحث».

وكانت الرئاسة الفرنسية اعتبرت أن على الدول الاوروبية الرد بشكل «واضح جدا» من بروكسل على أي اعلان يصدر عن طهران. وقال قصر الاليزيه في بيان الثلاثاء «لا نرغب بأن تتخذ طهران قرارات تخرق الاتفاق النووي، لأننا في حال حدوث ذلك سنكون مجبرين على تطبيق ما هو وارد في الاتفاق اي اعادة العمل بالعقوبات».

وصرح مسؤول بالاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد يجري حاليا «تقييما» وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، «يتعين تحليل محتويات الرسائل التي تم ارسالها»، مضيفا أن مشاورات ستجري خلال الأيام القادمة بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، الدول الخمسة الأخرى المتبقية في الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وستكون أول فرصة متاحة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة التطورات خلال محادثات دورية ستُعقد في بروكسل الاثنين القادم ويتعين أن يحظى أي قرار أوروبي لاعادة فرض عقوبات على ايران باجماع من كافة دول الاتحاد.

الى ذلك دعت الصين أمس الى الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحافيين «ان الالتزام بالاتفاق وتطبيقه من مسؤولية كل الاطراف». وأضاف «ندعو كل الأطراف الى ابداء ضبط نفس وتعزيز الحوار وتجنب تصعيد التوتر» مذكرا بان الصين تعارض عقوبات احادية الجانب من قبل الولايات المتحدة على ايران.

