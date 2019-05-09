عربيات ودوليات

موسكو الوكالات: اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن بلاده بصدد توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول تجارة النفط، رغم العقوبات الأميركية. وأضاف ظريف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الروسية «ريا» أن ايران قادرة على تجاوز عقوبات الولايات المتحدة وستواصل بيع النفط. وأشار أن العديد من البلدان مستعدة لشراء النفط الايراني، وأنها على وشك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على ايران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.

ودخل في 2 مايو الجاري، قرار أمريكي يقضي بالغاء اعفاءات شراء النفط الايراني لبلدان تركيا والصين والهند وايطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وقال ظريف الذي يزور موسكو أن «الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصا منذ سنة لكن ايضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح الى التسبب بوقف تطبيق» هذا الاتفاق وأضاف أن ايران اظهرت حتى الان «ضبط نفس» لكن الجمهورية الاسلامية باتت تعتبر الان أنه «من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها واجراءات طوعية» اتخذتها في اطار هذا الاتفاق.

وعبر وزير الخارجية الايراني أمس عن ثقته بأن موسكو ستنفذ كل التزاماتها وفق اتفاق ايران النووي. وقال ظريف في كلمة ألقاها في السفارة الايرانية لدى موسكو «اننا جاهزون للدفاع عن حقوقنا. لكن الوقت حان لأن ينفذ المجتمع الدولي التزاماته. واثق بأن تتصدر الحكومة الروسية في هذا المجال».

