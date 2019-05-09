عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: اتهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ايران بالسعي لانشاء «قاعدة آمنة للارهابيين» في فنزويلا، واصفا سلطات كراكاس بأنها تشكل أكبر خطر على السلام في نصف الكرة الغربي. وقال بنس في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي السنوي لبلدان أميركا الشمالية والجنوبية في واشنطن «يتعاون النظام الايراني مع النظام الفاسد في فنزويلا لانشاء قاعدة آمنة للارهابيين ويعمل حزب الله على توسيع شبكته الخطرة في فنزويلا». وأضاف «من الواضح أيضا أن روسيا تحتاج الى مواقع في نصف الكرة هذا وفي فنزويلا».

وأشار الى أن روسيا تلعب دور «مانح الأمل الأخير» بالنسبة للسلطات الفنزويلية التي لا يمكن أن تحصل على أموال في الدول الأخرى.

كما دعا بنس الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من جديد للاستقالة قائلا «ان الصراع في فنزويلا هو الصراع بين الدكتاتورية والديمقراطية. ويعد نيكولاس مادورو الدكتاتور الذي ليس لديه أي حق في السلطة، ويجب أن يستقيل». ووصف حكومة مادورو بأنها تشكل «أكبر خطر على السلام والاستقرار والازدهار في نصف الكرة الغربي».

