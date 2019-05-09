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لاهور «باكستان»- أ. ف. ب: قتل 8 أشخاص على الأقل وجرح 24 آخرون في انفجار في لاهور ثاني أكبر المدن الباكستانية أمس ثاني أيام شهر رمضان وفق التلفزيون الرسمي. ولاتزال الشرطة تسعى لتحديد طبيعة الانفجار الذي وقع قرب بوابة الدخول المخصصة للنساء إلى مزار داتا دربار الصوفي الذي يعود للقرن الحادي عشر، أحد أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا. وتناثر حطام السيارات على الرصيف قرب المزار فيما هرع المسعفون إلى مكان الانفجار وسط انتشار قوات الأمن المسلحة في المنطقة. وكثيرا ما يستضيف المزار مهرجانات صوفية وهو مقصد رئيسي لمسلمين من مختلف المذاهب ما يجعله هدفا سهلا لهجمات المتطرفين.

