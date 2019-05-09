عربيات ودوليات

الأمم المتحدة- الوكالات: دعا سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط «صفقة القرن»، في حال تجاهلها لـ «حل الدولتين».

وقال منصور للصحافيين في نيويورك، الثلاثاء، إنه حضّ المسؤولين الأوروبيين، خلال لقاءات جرت مؤخرا في بروكسل، على أخذ المبادرة وعدم السماح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الأبرز في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وحثّ السفير الفلسطيني الاتحاد الأوروبي على الدعوة لعقد مؤتمر دولي، يؤكد على الإجماع العالمي بشأن حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ويرفض النهج الأميركي.

وأضاف منصور قائلا: «ندعوهم للانخراط. عليهم التحرّك»، مضيفا: «سنكون سعداء للغاية لإظهار أن هناك أكثر من لاعب على الساحة، لتحديد كيف سنمضي قدما».

وأكد منصور أنه مقتنع بأن الفلسطينيين لا يزالون يحظون بـ «دعم كبير في الساحة الدولية»، لكنه أشار إلى أنه في حال فشلت الدبلوماسية، فقد تتحول المعركة إلى حرب ديموغرافية.

