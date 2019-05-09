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الخرطوم- الوكالات: كشفت وسائل إعلام سودانية نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن اتهامات بالفساد بحق الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته.

وأفادت المصادر أن تحقيقات النيابة العامة مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك إلى جانب المنازل التي يعيش فيها أفراد من عائلته، بالإضافة إلى المكاتب التي يعملون فيها. وأشارت صحف محلية إلى «مراسلة النيابة لمسجل عام الأراضي من أجل مد المحققين بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، فضلاً عن مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل بنوك البلاد». وكشفت المصادر عن توصلهم إلى امتلاك البشير لعدد من العقارات بمناطق راقية في الخرطوم. يذكر أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية كانت قد استجوبت البشير الأحد في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في غضون ذلك أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه وضع ضمن خياراته إجراء انتخابات مبكره خلال ستة شهور في حال فشل في الوصول لاتفاق مع القوى السياسية وقوى الشارع بشأن الفترة الانتقالية. صرح بذلك الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحافي حيث اكد أن الجيش جاهز للعودة إلى ثكناته «اليوم» وأنه مستعد لذلك تماما في حال رأى الشعب ذلك لكنه عاد وشدد على أهمية وجود الجيش في المشهد

السياسي السوداني لتأمين المكتسبات التي تحققت بسقوط نظام البشير.

وقال الكباشي إن المجلس العسكري يثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية،غير أنه الكباشي إلى أن «نقاط عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف» وأضاف «أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير». وتابع الكباشي أن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع.

