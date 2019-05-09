عربيات ودوليات

عمان- «رويترز»: قال شهود وأفراد من بعض العشائر إن السكان العرب في دير الزور شمال شرقي سورية بدأوا أسبوعا ثالثا من الاحتجاجات ضد حكم الميليشيات الكردية، في أكبر موجة من الاضطرابات التي تجتاح المنطقة الغنية بالنفط منذ أن انتزعت الميليشيات المدعومة من الولايات المتحدة تلك الأراضي من تنظيم « داعش» الإرهابي التكفيري قبل نحو 18 شهرا.

وامتدت الاحتجاجات، التي اندلعت قبل أسابيع في العديد من البلدات والقرى من البصيرة إلى الشحيل، إلى المناطق الباقية التي توجد بها معظم حقول النفط في الجزء الذي تسيطر عليه الميليشيات الكردية المسماة أميركياً «قوات سورية الديموقراطية» من دير الزور، شرقي نهر الفرات.

وتتزايد الاضطرابات في الشهور الأخيرة بين السكان العرب تحت حكم وحدات حماية الشعب الكردية في ظل شكواهم من نقص الخدمات الأساسية والتمييز ضدهم في الإدارات المحلية التي يديرها مسؤولون أكراد. ووفقا لسكان وشخصيات من العشائر، فإن التجنيد القسري للشباب لحساب «قوات سورية الديموقراطية» وكذلك مصير الآلاف من السجناء في سجون الأكراد من أهم نقاط الخلاف. وقال الشيخ عبد اللطيف عكيدات أحد شيوخ العشائر «حكمهم القمعي جعل الكثير من الناس تنقلب ضدهم». واتخذت الاحتجاجات منعطفا عنيفا عندما خرجت حشود غاضبة إلى الشوارع وعطلت طرق قوافل الشاحنات المحملة بالنفط من الحقول القريبة التي تعبر إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وفي بعض القرى، أطلقت الميليشيات الكردية النار على المتظاهرين الغاضبين. وردد المتظاهرون هتاف «لا لسرقة نفطنا!» في بلدة غرانيج، وهي جزء من معقل العشائر العربية سيطرت عليه منذ أكثر من عام «قوات سورية الديموقراطية» بقيادة وحدات حماية الشعب.

ولطالما كانت وحدات حماية الشعب تبيع النفط الخام إلى حكومة دمشق، التي تقيم معها علاقات اقتصادية وثيقة. كما تصدر القمح وسلع أخرى عبر عدة معابر بين أراضيهما.

وأثارت زيادة مبيعات النفط للتخفيف من أزمة الوقود التي تواجه دمشق غضب المتظاهرين العرب المحليين، الذين كتبوا على الكثير من اللافتات أن ثرواتهم تتعرض للنهب.

وقال عبد الله عيسى، أحد المتظاهرين من بلدة الطيانة «نحن محرومون من كل شيء بينما يبيع الأكراد نفطنا لمساعدة النظام وإثراء أنفسهم». وباتت أعلى الحقول إنتاجا في سورية الآن في أيدي الميليشيات الكردية. وتسيطر الحكومة السورية على المناطق الواقعة غربي نهر الفرات والتي لا تتمتع بموارد نفطية تذكر. ووفقا لمصدرين، فقد استمرت الاحتجاجات بعد أن فشل قادة وحدات حماية الشعب في تقديم تنازلات كبيرة لشخصيات من العشائر تجمعت بدعوة منهم يوم الجمعة الماضي في مدينة عين عيسى. ومن بين مطالب العرب إنهاء التجنيد القسري والإفراج عن المحتجزين. ويقول محللون إن خطر اتساع نطاق المواجهة يزداد.

وقال فراس علاوي المحلل السياسي من دير الزور «الاحتجاجات الشعبية باتت أكثر تنظيما واتساعا ومطالبها أعلى سقفا وتتطور تدريجيا الى ما يشبه انتفاضة شعبية يطالب فيها الأهالي بإدارة مناطقهم وحكمهم بأنفسهم ورفض سيطرة الأقلية الكردية على مفاصل الإدارة».

وأضاف «رد فعل قوات سورية الديموقراطية ومدى استجابتها للمطالب الشعبية سيحدد إن كان سيقود إلى مواجهة أكثر عنفا».

