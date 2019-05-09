دوليه

دأب ليفربول على صنع معجزات كرة القدم وحفل تاريخه بملاحم كروية رهيبة حتى اشتهر بأنه الفريق الذي لا يأمن جانبه حتى الدقيقة 90، غير أن ما صنعه فريق يورغن كلوب أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أول من أمس في معقله الشهير أنفيلد هو «أم المستحيلات».

وغاب عن ليفربول 3 من ركائزه الاساسية روبرتو فيرمينو ونابي كيتا ومحمد صلاح بسبب اصابة الاول والثاني بالعضلات، والأخير بارتجاج في الدماغ، وكان على كلوب مواجهة برشلونة المبتهج بالفوز بلقب ال»ليغا» والذي حظي نجومه براحة طويلة بعد أن أشرك مدربه ارنستو فالفردي تشكيلة احتياط، فيما خاض ليفربول تدريبه الأخير مثخنا بجراح معركته الأخيرة مع نيوكاسل وبأجواء نفسية سيئة إثر أخبار فوز مانشستر سيتي على ليستر بهدف فنسنت كومباني واقتراب فريق بيب غوارديولا من التتويج بلقب الدوري الانكليزي.

الرباعية النظيفة التي حققها ليفربول على برشلونة هي اضافة الى روايات المستحيل في الساحرة المستديرة لكنها تتفوق على مباريات العودة التاريخية التي تسكن ذاكرة مشجعي كرة القدم، منها عودة ديبورتيفو لا كورونا على حساب ميلان بالانتصار ايابا 4-0 بعد الخسارة 1-4 في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2004 ، و«ريمونتادا» برشلونة ضد باريس سان جرمان عام 2017 في الدور الـ 16 اذ تغلب الفريق الكاتالوني 6-1 في ملعبه بعد الخسارة 0-4 في باريس .

ربما فعل ديبورتيفو لاكورونا وبرشلونة ما لايمكن تصديقه في الحالتين، فالأول فعلها أمام ميلان في أوج مجده والثاني سجل عددا من الأهداف في وقت عصيب أشغل فيها عالم كرة القدم، فيما خطف روما الأنظار الموسم الماضي بعودته على برشلونة 3-0 بعد الخسارة 1-4 بيد أن ما فعله ليفربول يتفوق على البقية بسبب ظروفه التي دخل فيها اللقاء ونوعية الخصم الذي يقوده ليونيل ميسي حيث يقدم الاسطورة موسما رهيبا أداء وتأثيرا . وبدا أن مهمة كلوب تعقدت لأن التحذيرات تزايدت في معسكر برشلونة من تكرار تجربة روما أو حتى امكانية ان يلقى مصير سان جرمان، ويمكن القول ان تلك الاحتياطات جعلت من مجرد التفكير بمعجزة يصنعها ليفربول غير محتمل اطلاقا.

لكن ليفربول فعلها وحقق «أم المستحيلات»، وقفزت الى الذاكرة «معجزة اسطنبول» في نهائي نسخة 2005 امام ميلان الذي اعتبره معظم النقاد أجمل نهائي على مر العصور لكن ما حدث ليلة الثلاثاء في «انفيلد» ارتقى بالفريق الاحمر الى درجة أعلى من المستحيل بمدربه الالماني المحنك بظروفه الصعبة وخياراته المحدودة التي اتسعت بشكل مفاجئ مع أول ثانية من المباراة بفعل جمهور اثبت ان الفريق لا يلعب بمفرده مع ضجيجه الذي أصاب عالم كرة القدم بارتجاج.

