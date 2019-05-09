دوليه

سطَر لاعبو ليفربول الانكليزي فصلا جديدا من أسطورة ملعب انفيلد عندما نجحوا في تحقيق المعجزة المتمثلة بقلب تخلفهم 0-3 ذهابا امام برشلونة الاسباني ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الى انتصار مدو برباعية نظيفة إيابا اول من امس ليبلغوا المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا للمرة الثانية تواليا.

ونجح ليفربول في انجاز المهمة بثنائية لكل من البلجيكي ديفوك اوريجي (7 و79) والهولندي جورجينيو فاينالدوم (54 و56) ملحقا الخسارة الاولى بمنافسه في المسابقة القارية هذا الموسم.

وكان ليفربول حقق انجازا مماثلا في نهائي عام 2005 عندما قلب تخلفه 0-3 في الشوط الأول أمام ميلان الايطالي قبل ان يدرك التعادل 3-3 في نهاية المباراة ثم يحسم النتيجة في صالحه بركلات الترجيح محرزا لقبه الخامس الأخير في المسابقة العريقة.

وبلغ ليفربول النهائي مرتين بعد ذلك وخسر أمام ميلان بالذات عام 2007، وريال مدريد الإسباني العام الماضي.

وكان برشلونة ضحية ريمونتادا ايضا الموسم الماضي عندما تقدم على روما 4-1 على ملعبه ذهابا قبل ان يخسر 0-3 ايابا في ربع النهائي. وفشل ميسي في بلوغ النهائي واحراز اللقب القاري للمرة الخامسة في مسيرته والسادسة في تاريخ النادي والذي كان سيفتح له بلا شك باب احراز الكرة الذهبية للمرة السادسة.

كما تبخر حلم الثلاثية بالنسبة الى برشلونة بعد الخروج من الباب الضيق، وسيسعى الى التعويض من خلال الاكتفاء بالثنائية، فبعد حسمه الدوري المحلي سيخوض نهائي الكأس ضد فالنسيا في 25 مايو الحالي.

ولم يكن اشد انصار ليفربول تفاؤلا بقدرة فريقه على تحقيق المعجزة لا سيما بان فريقهم خاض المواجهة من دون مهاجميه الاساسيين المصري محمد صلاح لاصابته بارتجاج دماغي والبرازيلي فيرمينو لمعاناته في المحالب، فحل بدلا منهما اوريجي والسويسري شيردان شاكيري. لكن الهدف المبكر الذي سجله اوريجي بعد مرور 7 دقائق، أسهم في منح حافز قوي لليفربول الذي اجهز على منافسه بثلاثية جديدة في الشوط الثاني. وحقق ليفربول البداية التي كان يحلم بها عندما منحه اوريجي التقدم بعد كرة رأسية للمدافع جوردي البا خطفها السنغالي ساديو مانيه ولعبها لقائده جوردان هندرسون الذي توغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيسراه تصدى لها مارك-اندريه تير شتيغن وارتدت الى الدولي البلجيكي الذي تابعها داخل الشباك (7).

وفي غمرة سيطرة ليفربول على مجريات اللعب، قام برشلونة بهجمة مرتدة سريعة وبعد لعبة مشتركة بين البرازيلي فيليبي كوتينيو والاوروغوياني لويس سواريز وصلت الكرة الى ميسي والمرمى مشرع امامه لكنه حاول تخطي الكاميروني جويل ماتيب الذي قطع الكرة في اللحظة الاخيرة (17). وأنقذ اليسون مجددا مرماه من هدف اكيد من هجمة مرتدة سريعة مرر فيها ميسي الكرة باتجاه ألبا المنسل وراء دفاع ليفربول في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول فسددها بيمناه ابعدها الحارس تصدى لها الحارس البرازيلي على دفعتين.

واضطر مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب الى اشراك لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم في مطلع الشوط الثاني بدلا من الظهير الايسر روبرتسون لاصابة الاخير، فتراجع جيمس ميلنر ليشغل مكان الاخير.

واستهل ليفربول هذا الشوط بصورة سريعة ايضا ما اربك دفاع برشلونة في التعامل مع تحركات الخط الامامي. واخطا ألبا مرة ثانية في السيطرة على الكرة فانتزعها ترينت الكسندر ارنولد ومررها عرضية ليتابعها فاينالدوم قوية من داخل المنطقة داخل الشباك (54).

ولم يكد برشلونة يستيقظ من صدمة الهدف الثاني حتى اضاف فاينالدوم الثاني الشخصي والثالث للفريق الانكليزي بكرة راسية بتمريرة عرضية من شاكيري لتشتعل مدرجات ملعب انفيلد.

وجاءت الضربة القاضية عندما احتسب الحكم ركلة ركنية لصالح ليفربول، لعبها الكسندر ارنولد على غفلة من دفاع برشلونة ومررها باتجاه اوريجي المتربص امام المرمى ليتابعها الاخير في الزاوية العليا لمرمى برشلونة رغم تدخل جيرار بيكيه في اللحظة الاخيرة ليجهز على برشلونة تماما (79).

