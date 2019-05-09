دوليه

اعترف مدرب ليفربول يورغن كلوب بأنه لا يعرف حتى هذه اللحظة، كيف تمكن لاعبوه من تحقيق الفوز على برشلونة 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»، عقب اللقاء: «المباراة بأكملها فاقت تحملنا. كانت عامرة بالمشاعر، لعبنا مع فريق ربما يكون أفضل فريق في العالم. الفوز صعب، لكن الفوز بشباك نظيفة، لا أعرف كيف فعلوها، إنه أمر لا يصدق».

وأضاف: «رأيت جيمس ميلنر يبكي في الملعب بعد المباراة. الفوز يعني الكثير بالنسبة لنا جميعًا، إنها أفضل مراحل كرة القدم، هناك أمور أهم في العالم، لكن خلق هذه الأجواء الشاعرية معًا، أمر مميز جدًا. الأمر كله يتعلق باللاعبين». وأشاد كلوب بأداء لاعبيه الذين حصلوا على فرصة نادرة للعب بالتشكيلة الأساسية، في ظل غياب محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، وقال: «مزيج الإمكانيات والشجاعة المذهلة أمر لم أشاهده من قبل، يجب أن تتمتع بالثقة في مباريات كهذه، ديفوك (أوريجي) وشاك (شيردان شاكيري)، لم يلعبا كثيرًا. الأداء بهذا الشكل كان في غاية الأهمية، إنه يظهر ما هو ممكن في كرة القدم. إنه أمر لطيف حقًا».

