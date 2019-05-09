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قال رئيس برشلونة الاسباني جوسيب ماريا بارتوميو عقب خسارة فريقه أمام ليفربول 0-4 وخروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أعتذر للمشجعين، لأنني أعرف ما يشعرون به الآن». وأضاف: «نشعر بحزن شديد الآن بسبب الجماهير، خاصة الذين حضروا في ملعب أنفيلد. لقد عشنا الموقف نفسه أمام روما، والآن يتكرر مرة أخرى». وسئل بارتوميو عن تفسيره لخروج برشلونة، فقال: «سبب الخسارة؟ من الصعب إيجاد تفسير، وأفضل ألا أحدد أي سبب الآن. لدينا وقت للتفكير فيما حدث». وواصل: «لا يزال علينا خوض نهائي كأس إسبانيا، وسنتحدث بشكل داخلي في برشلونة عن وضع الفريق في الموسم الحالي». وأتم: «الهدف الرابع؟ ليس له تفسير. لقد كان الأمر بمثابة المفاجأة. لم أتحدث مع المدرب أو اللاعبين، يجب علينا أن ندعم الفريق لخوض المباراة النهائية للكأس».

