دوليه

أكد البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، أن فريقه تغلب على برشلونة الإسباني في «ليلة رائعة» وأنه «من الصعب وصف هذه الليلة من خلال الكلمات». وقال أوريجي، في تصريحات إعلامية بعد اللقاء: «الفوز (4-0) على برشلونة شيء لا يمكن تصديقه.. كنا نعلم أنه أمر صعب. الحماس والمباراة، كانت ليلة رائعة لا يمكن تصديقها». أوريجي: ليلة رائعةوأضاف «نعلم أن لدينا فريقًا عظيمًا يضم لاعبين متميزين للغاية، ولكننا قبل أي شيء، لدينا العقلية ونكافح على كل كرة». أوريجي: ليلة رائعةوتابع «ما حدث يصعب وصفه من خلال الكلمات»، مشيرًا إلى أن يورغن كلوب المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بـ»الهجوم بشكل أكبر والمجازفة». وختم أوريجي «كنا نعلم أنها ستكون ليلة خاصة.أوريجي: ليلة رائعة أردنا أن نهديها لزملائنا المصابين».أوريجي: ليلة رائعة يذكر أن ليفربول خاض لقاء الإياب في غياب 3 من عناصره الأساسية للإصابة وهم محمد صلاح، روبرتو فيرمينو ونابي كيتا.

