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أبدى فرج لهيب نجم الازرق ونادي الكويت السابق سعادته بالعودة لديوانية الروضان بعد غياب دام قرابة 4 سنوات، مثمنا الدعوة الكريمة لاسرة دورة الروضان ليشارك من جديد بالديوانية الى جانب كوكبة من النجوم مع المذيع المتألق نادر كرم والمعد غازي شريف. وأكد لهيب أن دورة الروضان غنية عن التعريف بما تتمتع به من مهارة و إثارة وتشويق حتى باتت عادة مرتبطة بالشهر الفضيل، مضيفا ان هناك العديد من الامور الفنية والتنظيمية التي تتطور من نسخة لاخرى وتحتفظ بمكانة الدورة كواحدة من افضل الدورات إن لم تكن أفضلها على الاطلاق ، مضيفا انه من متابعي الدورة سواء بالحضور إلى الصالة أو من خلف الشاشة.

