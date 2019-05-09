محلية

شهدت منافسات اليوم الثاني بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم اول نتيجة تعادل بين بي ام دبليو ودار المحمدية بهدف لكل منهما، بينما حقق ماي فاتورة ومجموعة عبدالعزيز الخالدي انتصارين عريضين. في المباراة الاولى، كشف فريق ماي فاتورة عن نواياه مبكرا بفوز عريض على كويت ستيل باربعة اهداف، مقابل هدف، وسجل للفائز كل من عبداللطيف العباسي، رافينيا، جورجينو، وحسين علي. وللخاسر صالح الفاضل.

وسيطر ماي فاتورة على المباراة من البداية للنهاية، في ظل الانسجام الكبير بين لاعبيه وقدرتهم على تهديد المرمى سواء عبر التسديدات الأرضية المتقنة او من خلال الحلول الفردية التي صنعت الفارق في الشوط الثاني مع تفكك صفوف كويت ستيل واستسلام لاعبيه للخسارة.

في المباراة الثانية، لم يواجه فريق مجموعة عبدالعزيز الخالدي بمواهبه السعودية أي صعوبة في عبور منافسه فريق الجالية السوري الذي ظهر بصورة باهتة، ليتلقى هزيمة ثقيلة بستة اهداف مقابل هدف.

وتناوب على تسجيل سداسية الخالدي كل من معاذ العسيري ( هدفان) وعبدالاله العتيبي ( هدفان) ومحمد الخماس وفرحان الاسمري، بينما سجل الهدف الشرفي للجالية السورية اللاعب معاذ علوش.

وحفلت آخر مباريات اليوم الثاني بالإثارة والندية وانتهت بالتعادل الإيجابي بين بي ام دبليو ودار المحمدية، وسجل للأول البرازيلي سترينغاري، وعادل النتيجة للثاني مواطنه بيدور. وتتواصل اليوم منافسات دور المجموعات بإقامة ثلاث مباريات لفئة الكبار، حيث يتقابل فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة مع هوليداي ان، وشاري كار مع نادي نشامة معان، وفريق الشهيد الاحمد مع الخليج للكابلات.

وتبدأ اليوم الخميس منافسات النسخة التاسعة لدورة البراعم، بعدما ارتآت اللجنة المنظمة تأجيل انطلاقتها بسبب ارتباط اللاعبين باختبارات نهاية العام.

ويشهد اليوم الافتتاحي لمنافسات البراعم 3 مواجهات ضمن المجموعة الأولى فيواجه مهارات الحياة فريق محمد فلاح العجمي، في حين يلاقي الرومن تاد نظيره انترناشونال ويلعب اكاديمية سامبا مع يو إس إل.وينتظر عشاق ومحبي كرة الصالات منافسات البراعم مع كل نسخة جديدة للاستمتاع بمهارات وقدرات النجوم الواعدين الذين يبدأون رحلة التألق من صالة الشهيد عبر مشاركتهم في دورة الروضان.

