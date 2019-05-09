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يتوج الكويت اليوم بلقب دوري الدرجة الممتازة عندما يستضيف السالمية في الجولة الثامنة عشرة والأخيرة، ما لم تحدث «معجزة» تحول اللقب إلى القادسية الذي سيلاقي الشباب على ستاد محمد الحمد، بينما يتواجه الجهراء مع التضامن في لقاء يتحدد فيه الفرق الهابط إلى الدرجة الأولى مع الفحيحيل الذي سيحل ضيفاً على العربي، ويلعب في اللقاء الأخير كاظمة مع النصر.

الحسابات واضحة جداً، الأبيض يحتاج للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة مع عدم فوز القادسية بفارق أكثر 15 هدفاً من أجل الظفر باللقب للمرة الثالثة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، ليقترب أكثر من العربي صاحب الـ 16 لقباً والقادسية صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بـ 17 بطولة.

وفوّت الكويت فرصة حسم اللقب في الجولة الماضية عندما سقط أمام الجهراء 0-1، ليتأجل التتويج إلى هذه الجولة، علماً بأن الأبيض يملك 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن القادسية الثاني، ونظراً لتساويهما في المواجهات المباشرة (فاز الكويت 1-0 ذهاباً والقادسية 2-1 إياباً)، فإن فارق الأهداف هو ما يحسم اللقب في حال خسارة الكويت وفوز القادسية الليلة، ويملك الأول (+35 هدفاً) مقابل (+20) للثاني، وهو ما يعني أنه في حال خسارة الأبيض بفارق هدف 15 هدفاً فإن اللقب سيذهب للأصفر.

ويواجه الكويت السالمية الذي يريد إنهاء البطولة بفوز معنوي بعد خسارته صراع المنافسة على المركز الثاني لصالح القادسية، لأنه حتى في حال فوز «السماوي» وخسارة القادسية فإن الوصافة ستذهب للأخير لتفوقه في المواجهات المباشرة.

وإذا كان منافس الكويت لا يملك دافعاً كبيراً في مباراة الليلة، فإن منافس القادسية لديه الدافع الأكبر لخوض مباراة كبيرة، فالشباب يحتاج للفوز ولا شيء غيره من أجل البقاء في الدوري الممتاز وذلك بعد أن أحيا اماله بالفوز على الفحيحيل 4-2 في مباراته السابقة. ورغم أن الشباب لا ينتظر أي خدمة من باقي الفرق إلا أن نتيجة مباراته مع القادسية تؤثر بشكل كبير على مباراة الجهراء والتضامن، فخسارة الشباب أو تعادله تعني بقاء الجهراء والتضامن بغض النظر عن نتيجة لقائهما معاً، لكن فوز الشباب يعني بقاء أحدهما وهبوط الآخر. ويملك الشباب 13 نقطة في المركز التاسع، مقابل 14 للتضامن الثامن، و15 للجهراء السابع، ومع أن تعادل الشباب وخسارة التضامن يعني تساويهما برصيد 14 نقطة لكن الأفضلية لصالح التضامن بالمواجهات المباشرة (الفوز 4-0 ذهاباً وخسارة 1-3 إياباً).

ويتطلع العربي إلى المحافظة على المركز الرابع عندما يستضيف الفحيحيل على ستاد صباح السالم، وانتزع الأخضر المركز الرابع الذي قد يؤهل صاحبه إلى احدى البطولات الخارجية، بفوزه على كاظمة 3-1 في الجولة الماضية، في المقابل يدخل الفحيحيل اللقاء بلا دافع بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى.

وفي المباراة الأخيرة، يسعى كاظمة إلى تعويض خسارته أمام العربي عندما يواجه النصر القادم هو الآخر من خسارة أمام التضامن، ويحتل البرتقالي المركز الخامس برصيد 25 نقطة، فيما يأتي النصر سادساً برصيد 18 نقطة.

