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وصف مدير فريق الكرة بنادي الشباب يعقوب سعد مباراة الفريق مع القادسية اليوم بلقاء «الحياة أو الموت» وقال ان اللاعبين يعتبرونها مباراة الموسم ومصممين على الفوز بها من أجل البقاء ضمن صفوف دوري الدرجة الممتازة. وأكد سعد ان المباراة التي تأتي ضمن الجولة الأخيرة لها أهمية كبيرة بالنسبة للشباب وكذلك بالنسبة للقادسية، وقال: «القادسية لديه بصيص أمل ويحتاج للفوز بنتيجة كبيرة لذلك نتوقع أن يدخل المباراة باحثاً عن التسجيل، ونحن كذلك نريد الفوز لأنه السبيل الوحيد للبقاء في الدوري الممتاز».

وأضاف سعد عن المباراة التي ستشهد اعتزاله الكرة: «أتمنى أن يكون الحضور الجماهيري لائقاً لأنه يعطي تكريماً معنوياً بعد مسيرة لأكثر من 20 عاماً لاعباً مع الفريق و5 سنوات مع الجهاز الاداري». من جانب آخر، وجه اللاعب المعتزل دعوة الى رئيس الشباب السابق محمد العتيبي لحضور مباراة اعتزاله أمام القادسية على ستاد محمد الحمد.

