محلية

يدرس نادي الكويت الاستغناء عن خدمات مدرب فريق الكرة الطائرة خالد بلعيد والبحث عن مدرب جديد للأبيض في الموسم المقبل. وكان بلعيد الذي يعتبر صانع مجد الكويت في المواسم الاربعة الماضية التي تولى فيها ادارة الجهاز الفني للفريق، حيث حقق مع الأبيض الموسم المنقضي لقب البطولة التنشيطية ولقب الدوري فيما خسر لقب كأس الاتحاد لصالح كاظمة.

وتحاول ادارة الكرة الطائرة في الأبيض برئاسة مدير اللعبة محمد النصف تدعيم الفريق بفكر فني جديد من خلال البحث عن مدرب أجنبي يستطيع تشكيل الاضافة المطلوبة لاستمرار «طائرة الأبيض» في حصد مزيد من البطولات في المواسم المقبلة.

ويعتبر بلعيد من المدربين المميزين بعد أن اعاد الكويت الى منصات التتويج عقب غياب طويل دام لأكثر من 30 عاما حيث هيمن الأبيض في المواسم الثلاثة الماضية على اغلب البطولات المحلية، لكن مستواه شهد بعض التراجع في نهاية الموسم الماضي الأمر الذي يدفع ادارة الفريق الى التفكير في تجديد دماء الاجهزة الفنية والتعاقد مع مدرب من مدرسة مختلفة.

