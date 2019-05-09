محلية

أعلنت لجنة المهندسين الشباب في جمعية المهندسين الكويتية فتح باب التسجيل في مسابقة كرة القدم الرمضانية التي تقيمها كل عام بمناسبة الشهر الفضيل.

وافاد رئيس اللجنة المهندس فالح العتل أن مسابقة هذا العام ستقام في الفترة من 16 الى 19 مايو الجاري وأنها تتميز بتقديم جوائز قيمة للفائزين، موضحا أن الفريق الفائز بالمركز الأول سيحصل على مبلغ 6000 دولار، والفائز بالمركز الثاني 3000 دولار بينما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على 1500 دولار بالاضافة الى الدروع التكريمية للفائزين وأفضل لاعب وللجنة التحكيم واللجنة المنظمة.

ونوه العتل بأن المسابقة تقام بنظام «خروج المغلوب» وأنه يشترط وجود مهندسين اثنين على الأقل ويكونان عضوين بالجمعية ضمن الفريق، مشيرا الى أن رسوم التسجيل هي 20 دينارا مع تحضير صور البطاقات المدنية وصور اللاعبين وصورة عضوية الجمعية للمهندسين الأعضاء بالفريق، مضيفا أن المباريات ستقام في الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء.

ودعا العتل المهندسين الى الاسراع بالتسجيل، مؤكدا أن المجال متاح لكل الزملاء لكي يكون لهم فرق تمثلهم ويشاركون من خلالها، لافتا الى أن التسجيل يتم بالحضور الشخصي لمقر الجمعية في الفترة المسائية.

