أول النهار

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان مساء أول من أمس المهنئين بهذا الشهر الفضيل من كبار القياديين بوزارة الخارجية وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء والسلك الدبلوماسي.

وتأتي هذه المناسبة لتعبر عن وحدة الشعب الكويتي واصالته واواصر الاخوة التي جبل عليها في مثل هذه المناسبات اعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات.

وتقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى كبار رجالات الدولة والمسؤولين وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء والسلك الدبلوماسي الذين قدموا التهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح الكرام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن تهنئته بهذه المناسبة الفضيلة أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليمن والبركات وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأدام على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وكل عام والجميع بخير.

