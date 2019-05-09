وطن النهار

كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد المهدي عن ان الامانة في طور اعداد الخطة الانمائية الثالثة 2025/2020 ، مؤكداً الحرص على التواصل واللقاء مع الاطراف الشركاء في إعداد الخطة. وأوضح خلال ورشة نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حول منهجية ادارة الخطة الانمائية 2025/2020 بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ان المشاريع يجب ان تاخذ جانبا كبيرا من الشراكة مع القطاع الخاص في الخطة الخمسية 2025/2020 لانه لم تعد آلية التنفيذ مقصورة على مجموعة من المشاريع انما تضم جزءاً كبيراً من الآليات التي تعتمد على بناء القدرات الفردية والمؤسسية واقرار التشريعات اللازمة لتفعيل البرامج التنموية.

وبين ان الجهات الآن في مرحلة فهم الاطار العام للخطة الانمائية في الخمس سنوات المقبلة.

واضاف مهدي انه تم عقد عدة لقاءات مع اطراف اخرى من شركاء التنمية على رأسها منظمات المجتمع المدني بهدف اشراك هذه المنظمات في وضع منهجية اعداد الخطة الانمائية، مشيرا الى ان الورشة التعريفية تعقد بحضور الجهات الحكومية

واكد ان التركيز في مثل هذه اللقاءات يكون على التحول من دور الدولة التشغيلي للانشطة الاقتصادية الى المنظم والمراقب للسياسات والمتابع وسيتم ذلك باستعراض الهيكل الاستراتيجي لشكل الخطة الانمائية الثالثة وآليات فرز ركائزها والمحاور وآليات وضع البرامج وآليات التنفيذ. وذكر مهدي ان هناك اجتماعات مقبلة مع غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص لتبيان الحرص على التواصل واللقاء مع الاطراف ذات الصلة، متابعاً ان الامانة سيتيح الفرصة لمشاركة الخبراء من الجهات الحكومية في وضع منهجية الخطة الانمائية الخمسية المقبلة كل حسب الركيزة المناسبة له للخروج بسياسات خطة قابلة للتطبيق. وافاد بانه مع قرب انتهاء الخطة الخمسية 2015/2020 تستعد الامانة لاصدار وثيقة لما تم انجازه واهم الملاحظات التي وردت خلال الخمس سنوات الماضية.

