وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قرارا وزاريا باستحداث برنامج للرصد المستمر لآراء المرضى والمراجعين وانطباعاتهم عن جودة الرعاية الصحية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي لها أمس إن هذا البرنامج يندرج في إطار حرصها على الاستفادة من آراء المرضى والمراجعين للتطوير المستمر للخدمات الصحية وضمان تقديمها بالجودة المطلوبه ووفقا لأحدث المعايير العالمية.

ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة وطنية دائمة للبرنامج برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة وعضوية كل من الوكيل المساعد للشؤون الفنية والوكيل المساعد لشؤون خدمة المواطن والتطوير الإداري ومدير إدارة التخطيط والمتابعه مقررا ومدير المركز الوطني للمعلومات الصحية ومدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية ومدير إدارة نظم المعلومات ومراقب التخطيط وبحوث النظم الصحية واستشاري الصحة العامة بقسم التخطيط وبحوث النظم الصحية.

وحدد القرار مهام اللجنة في وضع الأهداف والغايات ومنهجية وأدوات الرصد المستمر لآراء المرضى والمراجعين وانطباعاتهم عن الرعاية الصحية بما يتفق مع أحدث البحوث والدراسات العالمية.

وركزت مهام اللجنة على وضع جدول زمني وخطة تنفيذية وتحديد الاحتياجات من الباحثين والموارد المختلفة ووضع خطط تدريب ومتابعة أداء الباحثين مع الاستفادة من نظم المعلومات والتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ووضع حملات التوعية والتواصل مع الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة للاستفادة من خبراتها.

وأوضح القرار ان اللجنة تعنى كذلك بالتواصل مع المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وإعداد التقارير الدورية عن التقدم المحرز بالبرنامج واقتراح سبل التغلب على أي مشاكل أو صعوبات والتعامل مع مقترحات وآراء المرضى بالخدمات الصحية بما يؤدي إلى التحسين المستمر في جودة الرعاية الصحية بجميع مرافق الوزارة.

