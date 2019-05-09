وطن النهار

تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكتور رائد بورسلي أقام قسم هندسة البترول بكلية الهندسة والبترول يوم الملصق لمشاريع تخرج طلبة القسم، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس قسم هندسة البترول ومنسق مقرر تصميم في هندسة البترول الدكتور عبدالله السيد، وأحد مشرفي مشاريع التخرج في القسم الدكتور أسامة العمير، وعدد من أساتذة ومهندسي وطلبة القسم.

وذكرت مشرفة المشاريع ومنظمة يوم الملصق المهندسة مكية العنزي أن الهدف من هذا اليوم هو تهيئة طلبة القسم لسوق العمل عن طريق تثبيت جميع مخرجات التعليم في هذه المشاريع وعرضها على هيئة ملصق، مشيرة إلى أن قسم هندسة البترول ينفرد بإقامة مثل هذا النشاط في كل فصل دراسي عن باقي أقسام كلية الهندسة والبترول وأن هذا يعكس المستوى الأكاديمي المتميز لطلبة القسم ومشاريع تخرجهم ومدى التطوير المستمر الذي يطرأ على مقرر تصميم في هندسة البترول في كل فصل دراسي، لافتة إلى أن عدد المشاريع 11 مشروع قام بالعمل عليها 11 مجموعة كل مجموعة تتكون من 3-4 طلاب وطالبات.

بدوره أشاد الدكتور رائد بورسلي بالمستوى المتقدم لطلبة قسم هندسة البترول كما أثنى على مشاريع التخرج لهم ووصف هذه المشاريع بدقتها وتميزها وأنها تخلو من تكرار الفكر.

وفي الختام شكر الدكتور رائد بورسلي والدكتور عبد الله السيد الطلبة ومشرفي المشاريع على الأداء والتنظيم، وقامت لجنة تقييم الملصق المؤلفة من كل من البروفيسور أيونيس جاتسيوس والدكتور فراس الرهيماني بتقييم ملصقات مشاريع التخرج حيث يعتبر هذا التقييم جزءاً من الدرجة الكلية لتقييم الطلبة في مقرر التصميم.

