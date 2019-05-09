وطن النهار

استقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد في قصر السيف العامر أمس، المهنئين من منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتمنى النائب الأول من المولى عز وجل ان يعيد هذا الشهر المبارك على الكويت وشعبها بالأمن والأمان تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاستقبال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري والوكلاء المساعدين بالهيئة الإدارية والمالية وكبار قادة الجيش.

