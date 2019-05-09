وطن النهار

أشاد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج بقرار جمعية الصحافيين الكويتية قبول العاملين في قطاع التحرير بـ«كونا» في عضوية الجمعية، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس دور الجمعية الرائد في دعم الصحافة الكويتية وتعزيز مكانتها في العالم.

وثمن الدعيج في بيان صحافي صدر أمس الاربعاء بمناسبة هذا القرار الدور المحوري الكبير الذي تقوم به جمعية الصحافيين الكويتية في النهوض بالصحافة الكويتية وتمكين الصحافيين الكويتيين من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

واعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على الجمعية وفي مقدمتهم رئيستها فاطمة حسين من اجل ترسيخ اسم الكويت في المحافل الدولية باعتبار الجمعية النافذة المضيئة التي تطل منها الصحافة الكويتية على العالم.

ونوه بالدور المتميز الذي يقوم به امين سر الجمعية عدنان الراشد وجهوده المتواصلة لمساندة اخوانه العاملين بـ«كونا» سواء من خلال عضويته بالجمعية أو منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة في «كونا» أو علاقاته ومكانته في الأوساط الصحفية المحلية والدولية.

وقال إن الجمعية كانت ومازالت خلال مسيرتها المهنية التي تجاوزت الستين عاما المظلة الواقية للصحافة الكويتية، مشيرا الى حرصها على التعاون مع كل المؤسسات الصحافية المحلية لأداء رسالتها الوطنية النبيلة دون عراقيل أو معوقات.

وأضاف الدعيج أن أحدا لا ينكر ما قامت به الجمعية منذ بدايتها لتأهيل الصحافيين ودعمهم وإرساء دعائم قوية لكيان صحافي متميز في المنطقة الخليجية والعربية.

وكانت جمعية الصحافيين الكويتية أعلنت أخيراً أنها ستقبل في عضويتها محرري الصحافة الالكترونية المرخصة والعاملين في قطاعي التحرير بـ«كونا» ووزارة الاعلام عقب إجازة عيد الفطر.

