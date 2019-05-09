وطن النهار

أعلن رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار بالديوان الأميري د.عبدالله المعتوق أن الهيئة دشنت حزمة برامج ومشاريع زراعية وإيوائية وإغاثية وطبية وتعليمية ومائية لخدمة آلاف اللاجئين السوريين والفلسطينيين والفقراء اليمنيين.

وقال المعتوق في تصريح صحافي إن الهيئة نفذت مشروع «ويطعمون الطعام» على مدى 22 يوماً عبر تقديم 4400 وجبة عائلية متكاملة للأسرة مرة أسبوعياً، « بالتعاون مع جمعية شام الخير المعتمدة بوزارة الخارجية.

وأضاف إن هذا المشروع شكل خطوة مهمة على صعيد تخفيف العبء على الأسر السورية المهجرة بمخيمات الشمال السوري وريف إدلب، وخاصة الأسر المتعففة وأسر كبار السن والمعاقين والأرامل والأيتام.

وقال المعتوق : كما نفذت الهيئة برنامجاً إغاثياً علاجياً «عطاؤكم شفاء» لتخفيف معاناة مئات المرضى بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان تحت شعار حملة «أنفعهم للناس3».

ونوه إلى إن البرنامج اشتمل على توزيع سلال غذائية رمضانية على 300 أسرة، وحقائب طبية على 100 مريض، وإجراء عمليات جراحية لـ 7 مرضى، وتركيب أطراف صناعية لـ30 معاقاً، وتقديم جلسات علاج فيزيائي وإشعاعي لـ 30 طفلاً مريضاً، ومساعدة 6 أشخاص من ذوي الإعاقات على الزواج، وتوفير 3 أجهزة طبية لعدد من المستوصفات، وتنظيم أنشطة دعم نفسي لـ 200 طفل.

وأشار المعتوق إلى إن الهيئة نفذت أيضا عدداً من مشاريع الزراعة الصيفية والسلة الطارئة والعيادة الطبية المتنقلة والكسوة الشتوية ودعم التعليم ورغيف الخبز ومساكن الإيواء بالشراكة مع جمعية الهدى الخيرية في تركيا.

وأوضح أن 100 أسرة في ريف إدلب استفادت من مشاريع الزراعة الصيفية، كما استفاد من مشروع رغيف الخبز بالغوطة الشرقية 3000 يتيم، ومن مشروع السلة الطارئة للمهجرين من حمص إلى ريف إدلب 200 أسرة، ومن مشروع العيادة الطبية المتنقلة 9 آلاف مريض في شمال سورية ومن مساكن الإيواء 4 أسر ومن مشروع دعم التعليم 465 طفلاً، كما وزعت الهيئة كسوة شتوية على 500 أسرة نازحة ومهجرة في مخيمات الحدود السورية التركية وعرسال في لبنان بالتعاون أيضاً مع جمعية الهدى، ويمنياً أقامت الهيئة - كما ذكر د. المعتوق - مشروع حوض روحان لحصاد مياه الأمطار بمنطقة المحويت اليمنية لمصلحة 570 أسرة في عدد من القرى التي عانت لسنوات طويلة من شح المياه، بالشراكة مع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية اليمنية.

