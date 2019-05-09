وطن النهار

كشف عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقلة العنزي بانه تقدم بمقترح لتعديل اوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في البلدية، مشيرا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها الإدارة ولحساسية المعلومات التي تمتلكها الادارة وتاثيرها على جميع ما يخص قضايا الملكيات، ونظرا للواجبات الجديدة التي فرضها قانون البلدية وبالذات تطبيق المادة 33 من القانون التي اضافت كما كبيرا من المعاملات التي تتعامل معاها الادارة.

وقال انه على الرغم من أهمية وخصوصية هذه الادارة الا انها أصبحت طاردة للكوادر الوطنية نتيجة لسحب جميع العلاوات من الادارة وأصبح سلم الرواتب بهذه الادارة المهمة لا يتناسب على الإطلاق مع حجم المسؤوليات الجسيمة والمهام الكبيرة لموظفيها حيث تتحتم عليهم مسؤولياتهم التصدي للدعاوى نيابة عن البلدية في المحاكم في جميع مسائل الملكيات.

