الأولى

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان مساء اول من امس المهنئين بهذا الشهر الفضيل من كبار القياديين بوزارة الخارجية وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس والوطني والادارة العامة للاطفاء والسلك الدبلوماسي. وتأتي هذه المناسبة لتعبر عن وحدة الشعب الكويتي واصالته واواصر الاخوة التي جبل عليها في مثل هذه المناسبات اعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات.

الى ذلك تقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى كبار رجالات الدولة والمسؤولين وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء والسلك الدبلوماسي الذين قدموا التهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح الكرام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واعرب الديوان الأميري عن تمنياته بان تعود هذه المناسبة على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليمن والبركات داعيا الله أن يديم علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء.

ودعا الديوان ان يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.