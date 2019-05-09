الأولى

جدد مجلس الامة الثقة بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بأغلبية قاربت الـ 70% حيث رفض 34 نائبا طلب طرح الثقة وأيده 12 وامتنع اثنان عن التصويت. وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بتجديد الثقة به من قبل أعضاء مجلس الأمة، مشيدا سموه رعاه الله بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

من جهته اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عزمه توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة العفو الشامل، غير انه استدرك قائلا: لكن السؤال القائم هو هل تعقد الجلسة ام لا؟ هذا ما سيظهر الأحد ان شاء الله.

بدوره، اعرب الوزير محمد الجبري عن شكره النواب قائلا: اشكر اعضاء مجلس الامة من منحني الثقة منهم، او من حجبها عني، فهذه هي الديموقراطية، كما اشكر المستجوبين على الرقي في الطرح، وعلى ملاحظاتهم التي تمت الاجابة عنها.

واكد حرصه على الثقة الغالية التي منحت له من اعضاء مجلس الامة، وعلى ثقة صاحب السمو به، لافتا الى ان هذه الثقة تدعوه الى العمل جاهداً لمصلحة الكويت ثم الكويت ثم الكويت

من ناحيته اعلن رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي موافقة اللجنة على الاقتراحات بقوانين الخاصة بكادر الوظائف التربوية المساندة، وحظر استخدام الشهادات غير المعادلة، وكذلك التعديل على القانون 2005/47 بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بالجامعة والتطبيقي.

من جانب آخر أعلن عضو اللجنة خليل أبل انها أقرت أمس اقتراح حظر الشهادات غير المعتمدة أو غير المعترف بها، وأقرت كادر الوظائف التعليمية المساندة الذي يشمل أمناء المكاتب والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين ومحضري المختبرات، كما وافقت على السماح لاعضاء مجلس الامة من الباحثين العلميين في معهد الكويت للابحاث العلمية والاطباء في وزارة الصحة بالعودة الى وظائفهم السابقة.

إلى ذلك قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية أسامه الشاهين ان اللجنة صوتت أمس على تقرير العمل الخيري ورفعته إلى مجلس الامة لادراجه في جلسة 14/5 بعد اضافة تعديلات عليه ليتحقق التوافق بشأنه.