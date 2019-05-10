مال وأعمال

رسمت لنفسها طريقاً لم يكن مفروشاً بالورود، اختارت لنفسها طريق الجد والاجتهاد، كان هدفها محدداً، فانطلقت نحوه دون تردد، رغم أنها نشأت في بيئة مترفة قد لا تدفع غيرها إلى المثابرة، لكنها أردات أن تصنع لنفسها اسماً يتذكره، ليس أبناءها وحسب، بل وأبناء الكويت جميعاً، فكيف لفتاة لم تكتف بالهندسة في الكمياء، بل بالحصول على الماجستير فيها من جامعة الكويت، ثم أرادت أن تصل إلى درجة الدكتوره، وكان لها ما أرادت عبر أعرق الجامعات في الشرق الأوسط، جامعة عين شمس في مصر المحروسة.

فالنجاح لديها لا يعرف المستحيل، إنها الوزيرة جنان بوشهري، تعلم أن الطريق سيكون طويلاً، لم ترغب أن تختار مجالات، المرأة التي تفضلها، وضعت نصب أعينها أن من أراد التميز،فعليه أن يسير ليس في الطريق الصعب وحسب، بل والوعر، هكذا، تؤمن أن المرأة الكويتية ليست مترفة كما يردد البعض، حيث انخرطت في سلك حماية الشخصيات في وزارة الداخلية، وقبل ذلك دخلت المرأة في سلك الشرطة، مؤكدة أن المرأة موجودة اليوم في مواقع شركات النفط وتنزل إلى الحقول والمصانع، والمرأة الكويتية في المستشفيات وتباشر عملها بنظام الشفتات. عرفها الشارع الكويتي كأول امرأة تشارك بانتخابات عامة كمرشحة بعد إقرار قانون حقوق المرأة السياسية عام 2005، والتي اعتبرتها أول تجربة انتخابية تخوضها مؤكدة أنها كانت تمثل تحديا بالنسبة لها، وعلى الرغم من خسارتها، فإنها حسبتها «خسارة بطعم الفوز»، وفقاً لحديثها في حوارها مع جريدة «الشرق الأوسط».

ترى بوشهري أن « عزوف المرأة عن الترشح في الانتخابات البرلمانية يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع حدة التصعيد السياسي وتنامي موجات الطرح المتعصب والمتطرف «وهذه عوامل تتعارض مع محاولات المرأة الإقدام على الترشح لانتخابات مجلس الأمة بناء على أسس مهنية وسياسية وطنية». تؤكد على أن المرأة تميل إلى تجنب الطرح المتطرف، خاضت بوشهري الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي 2006، وحصلت على المركز الثاني بين 6 مرشحين، كما خاضت الانتخابات البرلمانية وحازت على المركز الـ12 في الدائرة الأولى، التي تعد من أعقد الدوائر الانتخابية لكونها تضم خليطا من أبناء المذهب الشيعي وأبناء القبائل ومزيجا من المنتمين للتيارات السياسية والمستقلين.

عن بداية الحكاية تقول «قررت أن أدرس الكيمياء حباً في معلمتي بالمرحلة الثانوية أدركت أن العلم هو السلاح الحقيقي الذي لابد أن أتسلح به في مواجهة صعاب الحياة فهي لم ترغب في التعلم وفقط، بل والتفوق، فحصلت على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة الكويت، ثم أرادت أن تكمل تمكنها العلمي، فكانت أعرق الجامعات في الشرق الأوسط، لذلك وقع الاختيار على جامعة عين شمس في المحرورسة». لم تستمر طويلاً في تحديد أهدافها وطريقها، عندما قررت أن تبدأ حياتها العملية بعضوية المجلس البلدي من عام 2009 وحتى 2013، استطاعت خلال تلك الفترة أن تترك أثراً طيباً في نفوس كل من تعامل معها، فهي لا تعرف إلى الطرق الملتوية سبيل، بل وجعلت العمل في المجلس البلدي محط أنظار الجميع، بعد النشاط الكبير والعمل الدؤوب الذي تم إنجازه خلال تلك الفترة. ما لبثت أن اقتحمت مجلس الأمة، ولكن ليس كنائبة، بل كمستشارة في لجنة المرافق العامة منذ 2014 وحتى 2016، الى جانب عضوية الجهاز المركزي للمناقصات العامة منذ عام 2016.

ثم انطلقت، لتتوالى المناصب التي تطلبها، فهي ليست ممن يسعون إلى المناصب، بال هي من تأتي إليها طواعية، فكانت عضوية جهاز مدينة الحرير وعضوية اللجنة العليا للمخطط الهيكلي بمجلس الوزراء الى جانب عضوية لجنة الاستراتيجية الاسكانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 2016 وحتى 2017، ما جعلها تكتسب من الخبرات الكثير، لتكون مؤهلة بعد ذلك أن تخوض المضمار الوزاري بكل ثقة، ومنذ اليوم الأول لها في وزارة الإسكان، استطاعت أن تقتحم الملفات العالقة منذ سنوات، واضعة نصب أعينها مصلحة المواطن، في توفير مسكن ملائم، رغم تكدس الطلبات منذ سنوات وسنوات، نشاطها لم يتوقف عند تلك المرحلة، بل واصلت العمل من خلال وزارة الخدمات في تذليل جميع العقبات التي من شأنها أن تعوق الإنجاز في مختلف قطاعات الدولة.

بعد أن استطاعت بوشهري وضع بصمة مميزة في جميع الملفات التي أُسندت إليها، جاء الاختبار الأصعب، بعد أن قرر وزير الأشغال حسام الرومي ترك الميدان بعد سيل الهجوم الذي تعرضت له وزارة الأشغال جراء أزمة الأمطار الغير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد خلال الشتاء الماضي، فلم تجد الحكومة أفضل منها لتولي هذا الملف الشائك المحمل بالمتاعب قبل أن يبدأ، ورغم ذلك تؤكد أنها على قدر المسؤولية، لذا قررت أن تعالج المشكلة كما تعودت، بالطرق العلمية، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق الهدف، فكان لابد من الاستعانة بمواد خاصة في رصف الطرق، حتى تكون قادرة على مواجهة مثل تلك الأمطار مهما كان حجمها، وقررت أن يبدأ الرصف بعد الانتهاء من موسم الأمطار حتى يؤتي العمل ثماره.

الرجل في حياتها

ترى أن الرجل في حياة أي امرأة له دور كبير، فهو الأب والأخ والزوج والابن وهو الصديق والزميل.

فبقدر ما للمرأة من دور كبير، أيضا الرجل له دور كبير في حياتي، نتشاور في الكثير من الأمور ونتباحث في الكثير من الأمور وقد أصيب ويخطئ الرجل وقد يصيب والمرأة تخطئ، وهذه هي الحياة.

وعن نظرتها للسلطة بين الرجل والمرأة تقول «من يكن أهلا لحمل هذه السلطة فأنا أؤيده. ففي بعض الأحيان يكون الرجل قادرا على حمل هذه السلطة وقادرا أيضا على أن يتحمل مسؤوليات قراراته ونتائجها. فبالتالي أنا أؤيد أن يكون الرجل هو من يحمل هذه السلطة، وفي بعض الأحيان تكون المرأة هي القادرة على تحمل هذه السلطة في بعض الأمور وتكون قادرة على تحمل نتائج مسؤولياتها، وبالتالي أنا أؤيد المرأة في هذا الجانب بان تتولى السلطة، فالأمر يعتمد على نوع السلطة والموقف الذي تؤخذ فيه زمام الأمور، فقد تكون المرأة هي الأنسب وقد يكون الرجل هو الأنسب في بعض الأحيان.

- من واقع خبرتي الشخصية التي عشتها واكتسبتها من والدي رحمه الله وخبرتي مع إخوتي وزوجي، أرى أن الرجل الكويتي من واقع هذه الخبرة هو رجل ديموقراطي والأمر يتطلب فقط طرح الموضوع ومناقشته، ومن يملك القوة والأدلة لفرض رأيه هو من يكسب في النهاية، فهذا من واقع خبرتي الشخصية والتي اعتقد أنها تعتبر قاعدة عامة ولكن لكل قاعدة شواذ».

قوامة الرجل

نؤكد على حقيقة احترامنا للتشريعات الدينية وما استقر عليها الدين الإسلامي وهو من المسلمات وهي لا تكون موضع جدال نهائيا. فالآية الكريمة تقول (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) وبالتالي القوامة التي ذكرت في الآية الكريمة هي قوامة مشروطة بشرط أساس وهي مسألة الإنفاق، هذا بالإضافة إلى ما فصله الفقهاء المسلمون في هذا الشأن.

فهي بالتالي ليست قوامة مطلقة وليست قوامة غير مشروطة. أنا لا تزعجني هذه القوامة غير المطلقة والمذكورة في الآية الكريمة، والمشكلة دائما تنبع من عدم فهمنا لرحابة الدين الإسلامي ولسماحته.

في التاريخ الإسلامي الكثير من النساء شاركن في الكثير من الحروب الإسلامية مع الرسول - صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كانوا يأخذون علومهم من بعض أمهات المؤمنين ومن بعض الصحابيات.

فبالتالي الرجل مع المرأة في الدين الإسلامي والقوامة التي ذكرت قوامة مشروطة وغير مطلقة، وأنا معها ولا تضايقني وهي من المسلمات الدينية التي لا يجب أن يكون أي جدال فيها.

