مال وأعمال

مصفاة الزور الجديدة بجنوب الكويت تعتبر إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية للكويت وأكبر المشاريع العالمية لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط، وذلك بهدف التوسع في الطاقة التكريرية للمصافي لتبلغ 615 ألف برميل يوميا بكلفة تقارب 4.6 مليارات دينار .

تقع مصفاة الزور الجديدة في منطقة الزور على بعد 90 كم جنوب مدينة الكويت وتم تصميم المصفاة لتكرير مختلف الأنواع من النفط الخام الكويتي وقد تم تصميم وتخطيط الوحدات بناء على دراسة خاصة لتقييم المخاطر ودراسات تقييم المردود البيئي لاختيار أنسب المواقع لبناء الوحدات.

وتشمل المصفاة أكبر مجمع لوحدات إزالة الكبريت من الزيت المتخلف من وحدة التقطير الجوي ARDS في العالم، حيث يتوافر فيه وحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل والتي تعمل على إزالة المواد الشمعية وإنتاج ديزل فائق الجودة ذو محتوى كبريتي منخفض جدا، طبقا للمواصفات الأوروبية المستقبلية. هذا إلي جانب التمتع بنظام تبريد مائي ذو دائرة مغلقة سهلة التطبيق والتحكم بالحرارة كما أن المواد المستخدمة تقلل من تعرضها لعملية التآكل. AVوسيتم تطبيق أحدث تقنيات الشبكة الرقمية للتحكم الميداني في شتى أرجاء المصفاة لأول مرة في تاريخ شركة البترول الوطنية الكويتية وتعتبر ذات كفاءة عالية في تشخيص العطل من خلال خاصية التعرف الذاتي السريع كما إنها تتيح تنفيذ التعديلات في المستقبل بطريقة أسهل دون الرجوع إلى غرف التحكم. وبالتالي فإن تصميم المصفاة تم حسب أحدث المواصفات التكنولوجية والمعدات، حيث سيتم تطبيق نظام الشبكة الكهربائية للمراقبة والتحكم ENMC لأول مرة في شركة البترول الوطنية من اجل تحقيق أفضل إدارة ومراقبة وتحليل وإعداد التقارير. سيتم إعادة تدوير واستخدام جميع مخلفات المياه تقريباً والمستخدمة بالمصفاة الناتجة عن عمليات التكرير بتطبيق تقنية عدم تصريف السوائل (ZLD)، وستبلغ طاقة التخزين 6.5 ملايين برميل من الوقود النفطي منخفض الكبريت تستخدم للحفاظ على مخزون استراتيجي من الوقود باختلاف المواسم والاحتياجات.

