مال وأعمال

أعطى «KIB» اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة إيماناً من البنك بأهمية الدعم المعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا ومستقبلنا، بالإضافة إلى التوعية بدورهم الفعال في بناء المجتمع وتطوره، وتعزيز تفاعلهم الإيجابي معنا.

ويعتز البنك بصورة خاصة بالاحتفال بأهم المحطات في تاريخ الكويت مع شريحة ذوي الإعاقة، والتي تعد شريحة مهمة جداً في المجتمع الكويتي، والتي حظيت بنصيب خاص ضمن برنامج البنك المجتمعي عبر تعزيز التواصل معهم، إيماناً منه بانهم يشكلون جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا ويلعبون دوراً فعالاً في بناء مستقبلنا.

وقد قام «KIB» بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تنظيم فعالية خاصة بالتعاون مع مجموعة «حصاد» التطوعية في مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة والألعاب والمسابقات الترفيهية التي تظهر قدرات وإمكانات ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توزيع الجوائز والهدايا على الحضور والمشاركين في جو عائلي مميز ما أضاف البهجة والسرور في قلوب الجميع.

كما حرص بنك الكويت الدولي «KIB» على رعاية الاحتفاليات الوطنية التي قامت بتنظيمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أخيراً بمناسبة اليوم الوطني ويوم التحرير في مجمع دور الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة أكثر من 200 شخص من ذوي الإعاقة.

ونظم «KIB» فعالية خاصة للاحتفال باليوم العالمي للتوحد، بالتعاون مع نادي الكويت للفروسية تضمنت ألعاب ومسابقات متعددة، إلى جانب محاضرة توعوية عن اضطراب طيف التوحد وكيفية التعامل معه عن طريق رياضة ركوب الخيل. كما قام فريق من البنك بتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين وعائلاتهم، حيث حرص البنك على أن تكون بيئة الفعالية مناسبة لأطفال التوحد لمساعدتهم على الاستمتاع التام بالأنشطة والألعاب.

كما رعي البنك لجائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية والتي يقدمها مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين تقديراً لجهود وتعب أمهات ذوي الإعاقات الذهنية وذلك ادراكا لأهمية هذه الجائزة التي تقدّر جهود وتعب أولياء أمور ذوي الإعاقات الذهنية، وخاصة الأم التي تضحي بالكثير وتحتضن أبناءها لتدفعهم بكل عزيمة وصبر للتغلب على الإعاقة وتحويلها إلى طاقة تمكنهم من أداء دورهم الفعال في المجتمع بكل إيجابية. ولهذا، نحرص سنوياً على المشاركة في رعاية هذا الحدث، مما يبرز الجانب المضيء في مسيرتنا الحافلة بدعم ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي.

