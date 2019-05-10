مال وأعمال

قدم البنك الأهلي المتحد حزمة من المبادرات في المسؤولية الاجتماعية معتمدا على منهج لدعم الشباب والبيئة واستخدام الفكر المبتكر لطرح مبادرات اجتماعية تهدف إلى بناء الثقة والمصداقية في نسيج المجتمع والتي تنعكس بدورها على التنمية المستدامة.

ورعى المتحد مبادرة أكاديمية قلم بمكتبة الكويت الوطني والتي شهدت تخرج 45 من الكتّاب والناشرين.

وتعكس المبادرة رؤية البنك الأهلي المتحد للمسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى الاستثمار وتنمية المواهب الشابة وإعداد جيل جديد مبدع، وتقديم إرث مجتمعي مبني على الثقافة والكتب والكتاب أصحاب الرؤية.

كما أعلن البنك الأهلي المتحد رعايته لمبادرة «شركاء لتوظيفهم» وتعد الأولى من نوعها في الكويت التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة ودمجهم في المجتمع كمساهمين في خطة الدولة الإنمائية ويشجع البنك تدريب وتوظيف الأشخاص من ذوي الاحتياجات المختلفة.

وقام البنك خلال شهر رمضان، بتوزيع المؤونة الغذائية على الأسر المحتاجة، بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر، من خلال حملة «ساعد تسعد»، وتمتد إسهامات البنك في دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، ورسم البسمة على وجوههم في هذا الشهر الكريم.

وأطلق البنك الأهلي المتحد العديد من المبادرات البيئية النوعية الاستثنائية حيث توافد موظفو البنك الأهلي المتحد خلال عطلة نهاية الأسبوع الى حديقة سلوى وشمروا عن سواعدهم لجمع كمية كبيرة من النفايات والأكياس البلاستيكية والزجاجات الفارغة.

ويمتلك البنك الأهلي المتحد تاريخ عريق في العمل الاجتماعي برعاية العديد من الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والإنسانية والخيرية والتعليم والصحة واللياقة البدنية، وذلك في إطار خطة متكاملة للعمل الاجتماعي ارتكزت بشكل أساسي على العمل التطوعي وتفعيل دور الموظفين في أداء الدور الاجتماعي إيماناً من البنك بضرورة غرس روح المبادرة والتعاون بين الموظفين وزيادة تفاعلهم مع مختلف القضايا المجتمعية.

