مصابيح

وفقا للروايات الشفهية، فإن أسرة الوزان هي واحدة من أقدم الأسر التي ترجع أصولها لبني الخليفة - التي قطنت في الكويت مهاجرة من منطقة جنوب غرب بلاد فارس بعد هجرتها من تبريز مرورًا بإصفهان وصولا إلى بندر ديلم.

وعلى الرغم من انه يستحيل تحديد الفترة الزمنية التي قطنت فيها عائلة الوزان الكويت، فإنه من الممكن التكهن بهذه الفترة عن طريق الرجوع إلى الوثيقة الأهلية التي تحتفظ بها عائلة الوزان في الموقع الإلكتروني للعائلة، وتشير الوثيقة الأهلية التي تعود إلى عام 1786م

تقريبا، إلى بيع أحد أفراد عائلة الوزان، وهو الحاج جاسم بن محمد، المتجر (الدكان)، الذي كان يملكه الواقع في سوق بياعين التمر والشعير قرب مسجد السوق من بلد الكويت، إلى الحاج عبد السلام بن جاسم بن عبد الإله.

كما توضح وثيقة (مبايعة منزل في الكويت) خاصة بعائلة الصباغ، ترجع إلى 26 من شوال لعام 1264هـ (1848م)، وجود عائلة الوزان في الكويت قبل تاريخ تلك الوثيقة؛ حيث كان أحد أفراد عائلة الوزان، وهو الحاج عبد الحسين عبد الله الوزان، شاهدًا على تلك البيعة، وفي وثيقة عدسانية تعود إلى تاريخ 9 شعبان لعام 1270 (1854م) يظهر أن نفس الشخص، وهو الحاج عبد الحسين عبد الله الوزان، اشترى بيتاً من فاطمة سالم الحرسية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الباحثان حمد السعيدان وحسين خزعل في مؤلفاتهما أن نجم الوزان هو أحد الشهداء المقتولين في معركة الرقة عام 1783م، لذا اعتبره بعض الباحثين، إلى جانب الشهيد محمد الشمالي، من اوائل الشهداء الكويتيين. لذلك نستطيع الاستنتاج، بناء على تاريخ الوثيقتين الأهليتين وتوافقهما الزمني المتقارب مع الروايات الشفهية المنقولة عن الباحثين خزعل والعيدان، أن عائلة الوزان كانت مقيمة في

الكويت - على أقل تقدير- منذ الربع الثالث للقرن الثامن عشر ميلادي.

أما الأنشطة التجارية التي اشتهرت بها عائلة الوزان خلال الحقب التاريخية للكويت، في فترة اما قبل اكتشاف النفط، فكانت متعددة ومتنوعة. فقد بدا قسم منهم، في مرحلة مبكرة من تاريخ الكويت، بعد حرب الرقة، بأعمال الوزانة في الفرضة، بواسطة الحاج أحمد الوزان، ولهذا القبت الأسرة بالوزان. في حين عمل بعض منهم كطراريح في سوق الفرضية إلى جانب بعض من أفراد عوائل كويتية أخرى مثل عائلتي بوعباس والمحميد.

وقد عُرف عن بعض آل الوزان ممارستهم التجارة الحرة، فامتلك بعض منهم دكاكين لبيع المواد الغذائية المختلفة، مثل الحاج جاسم محمد الوزان. وامتلك آخرون أبلاما (سفا شراعية) لنقل واستيراد البضائع من المناطق المجاورة والقريبة من الكويت مثل والد جاسم الوزان، الحاج محمد علي الوزان وأخيه الحاج حسين علي الوزان، كما توضح الوثائق البريطانية. فتشير الوثيقة البريطانية المؤرخة في عام 1930م إلى أن التاجر حسن بن علي الوزان كان يملك بلما اسمه مساعد، وان الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت آنذاك أوصى المسؤولين على بنادر الخليج بالاعتناء بحامل شهادة التوصية أي التاجر حسن على الوزان؛ لأنه من جماعة الكويت واهلها. كما تشير وثيقة بريطانية أخرى تعود لعام 1931م، صدرت من الشيخ أحمد الجابر الصباح لنفس السبب؛ إذ توضح الوثيقة أن الحاج محمد بن علي الوزان - والد جاسم- كان يمتلك أيضا بلمّا اسمه حسيني مناصفة مع التاجر عباس بن علي مغامس.

بداية

ولد التاجر جاسم محمد الوزان في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي، تحديدا في عام 1929م، في حي شرق. كان له خمس أخوات، وستة إخوة، وهم جعفر وعلي وعبد اللطيف وعبد العزيز وعبد الوهاب وزيد، وكان هو أكبرهم سنًا. كما كانت له أربع بنات وستة من الأبناء، اوهم خالد، وعبد الرحمن، ومعتمد، ومحمد، ومعتصم، ومنتصر.

درس جاسم الوزان في المدرسة المباركية لفترة وجيزة حتى عام 1944م، ثم انتقل للعمل في بعض الأعمال المتواضعة، حتى استطاع أن يؤسس له أول متجر (دكان) في عام 1948م، وهو في سن لا تتجاوز العشرين عاما، بعدما اقترض سلفة من عمه حسن علي الوزان كما تذكر الروايات الشفهية. وبدا جاسم متحمسا للتجارة، كوالده وعمه اللذين كانا يمتلكان أبلامالجلب البضائع والمواد الغذائية إلى الكويت، لذا اعتبرها فرصة جيدة لبداية الخوض في عالم التجارة. وهذا قد يفسر سبب تقديم عمه المساعدة المالية له وتشجيعه على بناء نفسه. فبعد تأسيسه للدكان ونجاحه في التجارة، قام بجلب الكثير من البضائع محاولا احتكارها، واستطاع أن يُؤسّس أول وكالة الزيت كلارا الهولندي الذي يُستخدم في الطبخ، في بداية الخمسينيات من القرن العشرين. كما توسع في التجارة، وبدأ يشارك بعض التجار في جلب بعض البضائع المتنوعة من الخارج، وقام في عام 1959م بتأسيس مصنع للبلاط (الكارشي باللهجة الكويتية) بمشاركة كل من التاجرين عبدالوهاب وموسى النقي، كما كان من مؤسسي روي اتحاد منتجي الألبان، وشغل منصب أول أمين سر له في عام 1978.

وعلى الرغم من أن وفاة والد جاسم في عام 1957م وضعت على عاتقه مسؤولية جديدة، وهي توليه تربية إخوانه الأصغر منه سنّا والاعتناء بهم، فإن هذه المسؤولية لم تعقه عن التقدم والمثابرة في عالم التجارة في فترة نهاية الخمسينيات وما بعدها.

الحقبة الذهبية

تُعتبر فترة الستينيات وما بعدها الحقبة الذهبية للتاجر جاسم الوزان؛ لأنها كانت ممتلئة بالإنجازات الإدارية والتجارية على الصعيد الشخصي. فعلى الصعيد الإداري كان جاسم الوزان أحد المفوضين في اللجنة الإسكانية التي أسستها الحكومة في عام 1960م برئاسة الشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك لتوزيع المساكن الحكومية الجاهزة، وكان أعضاؤها كل من الحاج علي الجسار، والحاج عبدالرزاق الإبراهيم الخميس، والحاج محمود عيسى العصفور، والحاج بدر الشيخ يوسف بن عيسى، والحاج محمد عبد العزيز الوزان، والحاج براك عبد المحسن العبيل، والحاج حمد الخليفة الحميدة، والحاج عبد الله عمر الياقوت، والحاج محمد جواد معرفي.

الجدير بالذكر أن أسماء أعضاء اللجنة الإسكانية ذكرت أيضا في الوثائق البريطانية، وهذا دليل على دقة البريطانيين - في الكثير من الأحيان في تسجيلهم للأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها في الكويت، منذ تعيين أول وكيل سري علي بن غلوم بن رضا بهبهاني، في بدايات القرن العشرين الميلادي، حتى فترة إجلائهم الكلي عن منطقة الخليج في عام 1971.

ساهم الوزان أيضا في تأسيس بنك الخليج في عام 1961م، وكان أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارته، وفاز حاصلا على المركز الثامن بعدد 92134 صوتا. كما حظي بعضوية مجلس إدارة البنك كل من الحاج علي عبد الرحمن البحر، والحاج مصطفى السلطان، والحاج داوود مساعد الصالح، والحاج خالد الفليج العلي الفليج، والحاج أحمد البزيع، والحاج خالد يوسف المطوع، والحاج عبد العزيز الراشد، والحاج عبد العزيز الصالح، والحاج عبد اللطيف العبد الله المحري، والحاج عبد الوهاب عبد العزيز القطامي، والحاج عبد الوهاب الخليفة الشاهين الغانم.

بعد ذلك بعام ساهم الوزان في تأسيس جمعية الدسمة التعاونية، إلى جانب ستة عشر عضوا وهم الحاج خالد أحمد المضف، والحاج عبد الله جاسم شهاب، والحاج عبد المحسن مسلم الزامل، والحاج محمد الزنكي، والحاج عبد الوهاب عبد الحسين علي نقي، والحاج مكي حسين الجمعة والحاج علي يوسف جمال، والحاج مبارك الميال، والحاج سلطان عبد الله الغانم، والحاج عبد الرسول الشواف، والحاج حمزة عباس مقامس (مغامس)، والحاج خالد راشد الرشدان، والحاج بدر سعود العبد الرزاق، والحاج عبد العزيز الشاهين، والحاج حمد المؤمن، والحاج عبد الوهاب سيد هاشم.

وفي نفس العام ساهم أيضا في تأسيس شركة التأمين للخليج مع سبعة أعضاء آخرين وهم: الحاج فهد سلطان العيسى، والحاج علي عبد الرحمن البحر، والحاج يعقوب يوسف النفيسي،

والحاج عبد المحسن حاجي محمد بهمن، والحاج عبد العزيز سعود الفليج، والحاج خالد يوسف المرزوق والحاج سعود عبد العزيز الراشد.

أما على الصعيد التجاري، فإلى جانب أعماله التجارية الخاصة، قام جاسم الوزان بالشراكة التجارية، كما فعل غيره من تجار الكويت، لتوسيع نطاق تجارته. وكان أبرز أعماله في هذا المجال شراكته مع الحاج خالد يوسف المطوع في عام 1961م وإنشاء وكالة للعلامة التجارية قها للمعلبات الغذائية المستوردة من مصر، فاعتبرا من أوائل الكويتيين الذين استوردوا المعلبات الغذائية إلى الكويت. كما تعامل مع نفس الشريك، في أوائل السبعينيات، لفتح وكالة العلامة التجارية خزان لمنتجات اللحوم.

ولم تكن شراكة الوزان وعلاقاته التجارية مع تجار كويتيين فقط، بل تعامل مع غيرهم لتوسيع دائرة تجارته. فأسّس في منتصف السبعينيات مع شريكه من ذوي الأصول الهندية التاجر أوبراي (.OberoiB.R) - الذي تعامل معه في استيراد مواد غذائية أخرى من قبل- مصنعا لرقائق البطاطس من العلامة التجارية كتكو الشهيرة حتى يومنا هذا. كما قام بتأسيس شركة نقل وتجارة المواشي في عام 1973م مع بعض التجار الكويتيين برأس مال قيمته 8000000 دينار كويتي. وفي عام 1977م قام بتأسيس الشركة المباركية للدواجن والبيض والعلف مع كل من: الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، والشيخ إبراهيم دعيج الصباح، والحاج عيسي موس النفسي، والحاج عبد الغني خالد الغنيم، والحاج محمود عبد الخالق النوري، والحاج عبد الله خالد المطوع لذا، ليس من الغريب بعد خبرته الطويلة في تجارة المواد الغذائية، أن يساهم الحاج باسم الوزان في تأسيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية في عام 1978م، والذي تولى رئاسته بين الحين والآخر حتى وفاته، كما تولى منصب نائب رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة في الثمانينيات حتى وقت متأخر من عمره.

إضافة إلى هذا الرجل الحافل، كان الوزان دائمًا أحد المدعوين من قبل غرفة التجارة والصناعة للسفر ضمن وفد يمثل دولة الكويت في الخارج. فذهب إلى إيران في عام 1971م، وسافر إلى اليونان ومالطة في عام 1977م، وتوجه إلى تركيا في عام 1982م، وزار النمسا وهنغاريا

في عام 1986م. وحصل على العديد من الجوائز التقديرية كان أبرزها جائزة أوسكار التصدير الدنماركية المنظمة من قبل الجمعية الوطنية الدنماركية للتنمية في عام 1980م). توفي الحاج جاسم محمد الوزان في الثاني من مارس من عام 1989م.

مساهمات

لم يُختزل دور أسرة الوزان التاريخي في شخصيتي نجم وجاسم الوزان فقط رغم تسجيلهما بصمات واضحة لا يمكن تجاهلها في تاريخ الكويت. فقد شهدت أحداث الغزو العراقي الغاشم على الكويت في عام 1990م ولادة رجال من تلك الأسرة لا يقلون أهميّة على ما قدّمه كلُّ من نجم وجاسم الوزان للكويت. إذ برز دور خالد الوزان (الإبن الأكبر للحاج جاسماً من خلال إعطائه الأوامر للمسؤولين عن المخازن الغذائية لأولاد الحاج جاسم الوزان لفتحها وتوزيع المؤونة الغذائية للمواطنين الكويتيين لسد حاجاتهم سواء بالحضور الشخصي أو عن طريق الجمعيات التعاونية فيما بعد.

كما ساهم السيد عبد الوهاب الوزان في الاشراف على عمليات التوزيع كما يرويها بنفسه في مقابلة شخصية له برنامج همزة وصل على قناة الكوت.

