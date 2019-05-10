مصابيح

الفنان علي الحسيني، من تلك النوعية من الفنانين الذين يشتغلون بصمت.. ولكن بعمق، يؤسس باحتراف غير متعجل، حقق انجازات على صعيد المسرح، من الصعوبة بمكان بلوغها، خلال زمن قياسي، مخرجا وممثلا.. وايضا احد رموز مرحلة من تاريخ ومسيرة الحركة المسرحية الجديدة، في دولة الكويت الى جوار مجموعة من الاسماء التي تطور مسارات هذا النهج ومنهم فيصل العميري وفيصل العبيد وعبدالله التركماني وسماح وعبدالله النصار ومحمد الرباح وفهد المذن.

ورغم انه القى مرساته في مرافئ المسرح، ليحصد الجواهر واللآلئ، الا ان النقلة التي حدثت هذا العام، على صعيد الدراما التلفزيونية، شكلت اضافة وبصمة اعلان حقيقي لميلاد نجم، يعي ابعاد حرفته، ويفهم احتياجات هذه النقلة وابعادها ومضامينها.

في مسلسل «ماذا لو؟ نحن امام مجموعة من الاكتشافات وايضا النقلات الاضافية، يقودها المخرج حسين دشتي، ومن ابرز تلك الاكتشافات يأتي اسم الفنان علي الحسيني.

وفي مسلسل «ماذا لو؟» وكأن هذا الفنان الشاب كان ينتظر تلك الفرصة، ليفجر طاقاته وامكانياته، ويؤكد للجميع بانه كان اهلاً لهذه الفرصة، بل ويبشر بمرحلة تتجاوز حدود الميلاد.. الى ترسيخ تلك النجومية وتعميق دلالاتها. بمفاهيم ومضامين لا تقل عن تلك التي قدمها في عالم المسرح، مخرجا.. وممثلا.. ومسرحيا.

في شخصية «فيصل» التي يجسدها في «ماذا لو؟.

يشتغل على الشخصية يحفر عميقا للبحث عن دهاليزها وعذاباتها والجدليات التي تحيط به، والتي تعيقه عن بلوغ اهدافه.

يعي جيدا بان تلك الشخصية المهضومة الحق المحاطة بالمشكلات الاجتماعية التي تعصف به باتجاهات متعددة، تتطلب اداء مختلفاً وحضورا يتجاوز كل ما هو دارج ومستعاد، لذا ينبش في معين مشاهداته، وقراءاته وتحليلاته، ويستدعي كل الموروث العميق لدراسته ومتابعاته، في حوار مع كاميرا المخرج حسين دشتي وتوجيهاته، الذي على ما يبدو وجد في هذا الفنان ضالته، التي تجعله يذهب الى افاق اضافية في التعبير.. وتقديم صيغ متجددة لصناعة الدراما الكويتية الجديدة منذ اللحظة الاولى، بل ولربما منذ المشهد الاول، يعلن علي الحسيني عن حضوره، ويؤكد انه يمتلك علاقة عميقة مع الكاميرا.. ومن قبلها الشخصية والعمل ومضامينه.

علي الحسيني، من تلك النوعية من الفنانين الذين يشتغلون على الشخصية، خارجيا وداخليا، لذا فهو حينما يشغلنا خارجيا، يأسرنا داخلينا باسلوبه وادائه البعيد عن التكلف العامر بالمضامين والحلول.

حتى ونحن نترقب «ماذا لو؟» في النقلة الاخرى في مسيرة الشخصية، نعي جيدا، ومسبقا أننا امام فنان ثري بالاحاسيس قادر على الذهاب بالشخصية الى فضاءات تمتعنا وتدهشنا.

ميلاد نجم..اقل ما يمكن ان نعنون بهذه المقالة مشيرين الى تجاربه السابقة بالذات في مسلسل «اخر شتا» مع المخرج فيصل العميري، وهو هنا في «ماذا لو؟»، يؤمن بان الفرص الحقيقية عليها ان تقترن باشتغال حقيقي يليق بها وبه.

لذا ورغم اننا في الايام الاولى لشهر رمضان المبارك الا ان هناك نجماً يشرق في سماء الدراما الكويتية اسمه علي الحسيني، وهو مطالب بالمزيد.. لترسيخ تلك النجومية القادمة.

