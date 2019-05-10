مصابيح

اذا كان البعض يعتقد ان التلفزيون يعيش مجده وتألقه في شهر رمضان المبارك، فأن الاذاعة بالذات، تذهب الى منطقة رفيعة المستوى، تقترن بالزهو والاحترافية الاعلامية العالية في التعامل مع معطيات ومفردات شهر رمضان المبارك.

واذاعة الكويت او اذاعات دولة الكويت في الشهر المبارك، تعيش حالة من التحدي الذاتي، لتجاوز ما تحقق من انجازات والذهاب الى فضاءات بعيدة، ما كان لها ان تتحقق لولا دعم اهتمام ومتابعة وكيل القطاع، الشيخ فهد المبارك الصباح الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة.

والحديث عن الاذاعة يعني الحديث عن مظلة تشمل مجموعة من القنوات الاذاعية التي تتنوع وتتعدد لتغطي جميع الاذواق والمشارب.

كما ان الحديث عن الاذاعة، لا يعني الدراما الاذاعية فقط، رغم زخمها وحضورها بعدد كبير من النجوم والاسماء والمسلسلات، بل نحن امام عدد متميز من البرامج التي تتنوع وتذهب الى مناطق اضافية في رصيد الاذاعة.

اذاعة الكويت في شهر رمضان المبارك، حالة اعلامية متجددة، مقرونة بالبحث والتحليل والاحترافية الاعلامية، والفنية الرصينة والعميقة.

هذا الجهد، يستحق كل معاني التقدير.. وكل معاني الاشادة وايضا الدعوة الى الاستماع والاستمتاع..

وبرافو اذاعة.

وعلى المحبة نلتقي

