مصابيح

اكد النجم الشاب محمد الرمضان، ان ميلاده فنيا كان من خلال شهر رمضان المبارك، بل ان ترسيخ حضوره راح يتأكد من خلال هذا الشهر الفضيل.

بدأنا منذ ايام بروفات المسرحية الكوميدية «ليلة زفته» تأليف احمد العوضي واخراج عبدالله البدر وبطولة النجم الكوميدي حسن البلام وفي العمل نجوم -غروب البلام- ومنهم زهرة عرفات وفهد البناي واحمد العوفان وخالد المظفر الذي التحق بالمجموعة اخيرا، وهو يمثل اضافة نفتخر بها ونسعد وستقدم المسرحية اعتبارا من اول ايام عيد الفطر، وسعيد بردود الافعال نتيجة الاقبال الجماهيري على الشباك.

يعرض لي هذه الايام المسلسل الكوميدي «بلاني زماني» مع المخرج احمد الدوغجي وبطولة غروب البلام بقيادة النجم حسن البلام، وحضور انتصار الشراح وعدد اخر من النجوم.

ابارك للجميع شهر رمضان المبارك، واقول بان ميلادي الفني كان من خلال شهر رمضان وابرز الاعمال التي عرضت لي خلال شهر رمضان، اشير الى «المقرود» و«كريمو» والتنديل» و«ابوالملايين» و«العافور» بالاضافة الى «امنا رويحة الجنة» و«رمانة» وغيرها.

لي تقاليدي الخاصة خلال شهر رمضان، حيث الاجواء الاسرية، ورمضان يحلو في الكويت من خلال اجوائه.. والديوانيات التي تعمر بالخير واللقاءات الحميمية.

