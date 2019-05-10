مصابيح

كان وسيظل الفنان والنجم الكبير «نور الشريف» حالة خاصة جدا في حركة وتاريخ الفن المصري والعربي كله.. ليس لأنه ظل محافظاً على نجوميته ومكانته الفنية الرفيعة على مدى 45 عاماً متواصلة.. وليس لتاريخه الفني الطويل والحافل والذي تجاوز فيه ابناء جيله جميعاً في عدد اعماله السينمائية والدرامية والمسرحية التي حقق معظمها نجاحاً فنيا وجماهيريا هائلا مما جعله اكثرهم حصولا ونيلا للجوائز المحلية والعالية داخل مصر وخارجها.

ليس لهذا كله يعد نور الشريف حالة خاصة جداً بل لأنه تفرد بخاصية هامة للغاية ميزته عن سائر الفنانين والنجوم.. فقد قدم درساً فريداً وواقعياً طبقه اولا على نفسه وذلك عندما ادرك انه ليس بالموهبة القوية وحدها يلمع الفنان ويحقق حضوره واستمراره.. بل بالدراسة والثقافة والدأب والجد والاجتهاد.. فاذا دخلت مكتبه لا تصدق انه لفنان او لشركة انتاج سينمائي مثل شركات الانتاج الأخرى بل تشعر على الفور انك في دار كتب مصغرة ومجلدات في شتى المعارف والفنون والعلوم الانسانية تضج بها الجدران جرائد ومجلات مصرية وعربية وأجنبية متنوعة تملأ الأركان وذلك لأنه ظل يتعامل مع نفسه ليس كنجماً كبيراً بل كتلميذ في هذه الحياة عليه ان يتعلم ويدرس ويذاكر كل الوقت من اجل تحصيل المزيد من الثقافة والمعرفة وهذا ما جعله يمثل «حالة استثنائية» في حركة الفن المصري والعربي.

وبلاشك كان هذا الجانب وهذا الملمح اول من استوقفني في شخصية نور الشريف عند اول لقاء جمعني به في مكتبه بشارع رمسيس وسط القاهرة منتصف التسعينيات تماماً عندما ذهبت اليه لاجراء اول حوار صحافي معه بناء على موعد مسبق تم تحديده تليفونيا قبلها لم اكن رأيته مطلقاً الا من خلال شاشات السينما والتلفزيون استقبلني مرحباً وبحفاوة واضحة رغم انه يراني لأول مرة ودون معرفة سابقة وبدا لي من الوهلة الأولى جانباً آخر من شخصيته «التواضع» وبمجرد جلوسي فاجأني بسؤاله الذي ادهشني جاي منين؟ حاولت التغلب على دهشتي من السؤال المفاجئ.. فقلت مبتسما: انا عارف اننا في منتصف النهار وأكيد حضرتك عاوز تعرف زحمة الشوارع في الوقت ده شكلها ايه قال «لم اقصد هذا.. بس جاوب على سؤالي» قلت: جاي من «مكتب يوسف شاهين» ابتسم وقال: «أنت شاهيني؟» قلت: اعتبر نفسي واحداً من جمهور سينما شاهين.. وواصلت واعتبر نفسي واحداً من جمهورك ايضا فقد شاهدت نحو 99 % من افلامك التي قدمتها حتى الآن.. «بضحكه طفولية» قال مداعباً: «عليك واحد».

قلت له هل تسأل كل من تراه لأول مره هذه الأسئلة او هذا السؤال المفاجئ قال «مطلقا لكن هناك اشخاصاً استشعر عندما اراهم لأول مرة حبهم للسينما وللفنون وللثقافة فأريد ان اعرف ان كان ما استشعرته صحيحاً ام خطأ وكنت اريد ان اعرف مع من سأتحدث وأتحاور هل مع صحافي جاء ليؤدي وظيفة ام مع محب حقيقي للفنون والثقافة ويمارس مهنة يهواها سألته هل يصدق حدسك وتصدق فراستك دائما قال بهدوء وتواضع: لم يخدعني حدسي ولم تتخل عني فراستي الى الآن» سألته: هل هذا نتيجة ثقافتك المعروفة عنك ام هي خبرة حياتية؟.. قال: «الاثنان معاً ولكن قبلهما وهذا هو الأهم ان تحافظ دائما على احساسك نقيا مهما واجهتك من ظروف او مواقف قاسية».

كان في هذا الحوار الذي دار بيني وبين نور الشريف في اللقاء الأول الذي جمعت به والذي استمر وقتها لأكثر من ساعتين ولم يكن جزءاً من الحوار الصحافي الذي اجريته معه في هذا اللقاء ولم انشره من قبل في اي مطبوعة صحافية يدل بشكل واضح على جوانب مهمة للغاية اعتبرتها مدخلاً ومفتاحاً لشخصية هذا النجم الكبير.. بعدها تعددت لقاءاتنا في مكتبه وفي اماكن كثيرة والحقيقة كان يقابلني في كل مرة بنفس الحفاوة والترحاب الذي يؤكد تماما تواضعه الشديد رغم مكانته الرفيعة ونجوميته ورغم ما اشاعه عنه بعض حساده من المغرضين انه مغرور ومتعال والحقيقة انه كان لا يحب الحديث والنقاش او الجدل مع اشخاص لا يفهمونه او يحاولون استفزازه.

ولم يكن تواضعه معي هو الدليل الوحيد على وجود هذه الصفة بشكل اصيل في شخصية نور الشريف فقد سبق وأعلن في برنامج تلفزيوني شاهده الملايين انه يعتبر احمد زكي ويحيي الفخراني اكثر منه موهبة وقدرة على الأداء وأنه اذا اراد ان يقيم نفسه فانه يضع نفسه بعدهما في الترتيب.. وأدهشني جداً هذا الرأي الجريء الذي يقوله فنانة في حجمه ومكانته ونجوميته عن نفسه وفي اول لقاء لي معه بعد هذا الحوار التلفزيوني سألته هل ما قلته عن احمد زكي والفخراني صحيح؟ قال: «بعض الأصدقاء المقربين عاتبوني وقالوا لم يكن يجوز ان تقول هذا الرأي مفيش فنان يضع نفسه في درجة اقل من زملائه ومنافسيه.. فقلت لهم هذه حقيقة ووجهة نظر صادقة قلتها بصدق وبدون ادعاء لأي تواضع».

معدت سؤاله.. هل بالفعل تشعر في داخلك بهذا الترتيب الذي ذكرته قال بنبرة واثقة: «بكل تأكيد.. احمد ويحيي ليسا من جيلي بل من الجيل الذي اتى بعدي مباشرة انا درست التمثيل واحمد كذلك.. نحن متساويان في الدراسة واعترف اننا موهوبان لكن احمد زاد على موهبته بقدرته الفائقة على تقمص ادواره والعيش بداخلها بدرجة مرضية والفخراني لم يدرس التمثيل واعتمد على موهبته الفطرية التي ليس لها مثيل.. لذلك لو وضعنا درجة من «10» فاحمد يستحق 10/10 ويحيي 9/10 وأنا 8/10 وهذا الرأي اعتقده بداخلي تماما وبلا اي تواضع.

والحقيقة ان نشأة نور الشريف في حي السيدة الذي يتميز بشعبيته وأجوائه الروحانية قد جعلت موهبته تنمو في مناخ صحي بعيداً عن اي صخب وجعل شخصيته تبتعد تماماً وسط هذه الأجواء عن اي نوازع غرور او تعالى وألا ما كان بداخله كل هذا الميل للثقافة والجدية والاجتهاد الذي يتعامل بهم مع فنه رغم نجوميته الهائلة.. وأكد لي عدد من الفنانين المزيد تزاملوا مع «نور» في حضوره للمهرجانات السينمائية الدولية انه لا يذهب الى هذه المهرجانات كنوع من الشو الاعلامي او النجومية بل هو يذهب للمشاهدة والاطلاع والمعايشة للجديد في السينما في العالم.

ارتبط نور الشريف بعلاقة قوية مع العالمي «نجيب محفوظ» واذا كان محفوظ قد لعب دورا هاما جداً في مشوار نور السينمائي على اعتبار ان وقوفه لأول مرة امام كاميرات السينما وفيلم «قصر الشوق» الجزء الثاني من «ثلاثية» محفوظ الشهيرة وأيضا على اعتبار ان نور من اكثر الفنانين الذين تعاملوا فنيا- وسينمائيا بشكل اكبر- مع ادب نجيب محفوظ.. فان ما جعل اواصر هذه العلاقة تقوى وتنمو اكثر هو الحب الجارف والرغبة الدائمة في المعرفة والثقافة من جانب نور الى جانب محبته لمحفوظ واحترامه لمكانته وأيضا احترام محفوظ لقيمة نور وادراكه لثقافته الموسعة.

وعندما سألته عن هذه العلاقة الوثيقة مع اديب نوبل قال: «أنا ادين بفضل كبير لهذا الرجل صحيح فأول وقفة لي امام الكاميرا ودخول عالم السينما كانت من خلال واحدة من اعظم ابداعاته وهي الثلاثية ولكني قبل ذلك بكثير وقعت في غرام ادب هذا الرجل وعندما التقيت به اسرني بمحبته وتواضعه وثقافته وفكرة واذا كنت احب ولدي ميل قوي في تجسيد الشخصيات الأدبية على الشاشة فأنا اشعر بسعادة غامرة عندما اجسد شخصيات نجيب محفوظ ليس فقط من محبتي واحترامي له ولكن يكتب ويصور شخصياته بحرفيه عبقرية وبمجرد قراءتها على الورق تقفز في داخلك كل ملامحها وتفاصيلها».

وواصل نور بابتسامة طفولية: (ولدي هنا رأي قاله لي واعتز به كثيرا ،قال لي: ادهشتني عندما رأيتك تجسد «زعتر النوري» في «أهل القمة» و«شطا الحجري» في «الشيطان يعظ» وهي شخصيات ابعد ما تكون عن «كمال عبدالجواد» في «الثلاثية» لان هذه الأدوار ايضا بعيدة تماما عن مكوناتك الشخصية واعتبرت نجاحك في تجسيدها هو دليل على مرونة فنية واسعة تتمتع بها ودليل على قدراتك العالية.

والحقيقة ان ثقافة نور الشريف الموسوعية كانت مضرب المثل في الوسط الفني المصري فقد كان مرجعاً بحق لكل قضية ثقافية خلافيه للدرجة التي جعلت الفنانة «سهير رمزي» في احدى حواراتها التلفزيونية تقول عنه «نور الشريف «سوسة قراءة» وكانت تقصد- رغم تعبيرها الفج- ان نور لا يتوقف عن القراءة والمطالعة .. وسألته: هل يسعدك هذا الانطباع عنك عند زملائك الفنانين؟.. قال «المحب الحقيقي للثقافة والاطلاع لا يقرأ ولا يطلع من اجل ان يقال عنه أو انه يتباهى بثقافته ولو سألتني عن هواياتي منذ الطفولة بعيدا عن الفن والتمثيل سأقول لك لم تكن لدي سوى ثلاث هوايات هي القراءة ومشاهدة الأفلام في السينما ولعب كرة القدم».

ولاشك ان هذه الهوايات الثلاث قد شكلت جوانب مهمة من شخصية نور الشريف فالقراءة في سن مبكرة قد اكسبته مع مرور الوقت وتوالي الأيام والسنون رغبة جارفة في التعليم والمعرفة وهي رغبة تظل تلازم الانسان- اذا كانت حقيقية مثلما كانت لديه- طوال حياته وتكون اقرب الى الادمان- مع الفارق في التشبيه بالطبع- وهي هنا تكون شيئاً حميداً جداً اذا ارتبط الانسان فيما بعد بمهنة فنية هنا تكون الثقافة عاملاً مساعداً للغاية في التقدم في مهنته والنجاح فيها وهو ما حدث مع هذا النجم الكبير.

أما السينما فقد ساعدت نشأته في حي السيدة زينب بالقاهرة على ان يمارس هذه الهواية حيث تكثر في هذا الحي دور السينما ذات الطابع الشعبي «الشرق- ايزيس- الأهلي- الهلال» والتي لا يكلف دخولها سوى قروش قليلة وتتناسب مع امكانياته المادية البسيطة في مرحلة الطفولة والصبا.. وسألته: كيف كانت رؤيتك للسينما وأفلامها في هذه المرحلة المبكرة من عمرك.. قال: السينما كانت بالنسبة لي ولكل ابناء جيلي تشكل متنفساً ترفيهياً وحيداً قبل ظهور الارسال التلفزيوني وكانت بالنسبة لي وأنا في مرحلة الطفولة بمثابة عالم ساحر خيالي جميل ومن حسن حظي ان بعض دور العرض كانت تقع علي بُعد خطوات قليلة من منزلي في السيدة زينب وهذا جعل ترددي عليها سهلاً ويسيراً وعندما كبرت قليلا وبدأت استشعر موهبة الفن والتمثيل بداخلي اثناء المرحلة الاعدادية كانت مشاهدتي للأفلام قد تحولت الى جانب الهواية الى استمتاع ودراسة بشكل اكبر من مجرد «الفرجة الطفولية» وهذه المرحلة كانت من اهم مراحل حياتي وأفادتني كثيراً عندما بدأت الدراسة والعمل كممثل وكنت دائما استرجع هذه السنوات وأنا اعمل بشكل احترافي وأقول وبداخلي عن رد فعل صبي او شاب صغير وهو يشاهد فيلمي.

أما كرة القدم الهواية الثالثة لنور فقد كان بارعاً فيها الى حد كبير وحقق فيها شهرة مبكرة في منطقته وهو ما جعله يلحق بأشبال نادي الزمالك القاهري ويتدرج في فرق الناشئين وكان على اعتاب ان ينضم للفريق الأول لهذا النادي الكبير- وهي قصة معروفة عنه- ومعروف عنه ايضا انه من كان من اهم مشجعي وجماهير الزمالك ورغم انني اهلاوي وانتمى للمعسكر الكروي الآخر الا انني سألته مداعباً في احد الأيام هل لو استمريت في ممارسة كرة القدم ولما يأخذك الفن والتمثيل من هذا المجال.. هل كان من الممكن ان تغير بوصلتك وتنضم للمعسكر الآخر وتصبح اهلاويا؟ ضحك بشدة وهو يعرف قصدي تماماً من السؤال وقال مداعباً.. «لم اكن اعرف انك بهذا القدر من الخبث» وواصل: «رغم انني انسان قدري ولا اعرف ماذا يخبئ لنا القدر.. الا ان هذا الأمر لم يخطر ببالي مطلقاً ولا اظنه يحدث فأنا شديد الاعتزاز بكوني انتمي للزمالك ومن مشجعيه وافتخر دائما بهذا الانتماء».

وهذا الحب الكبير من نور الشريف لكرة القدم ولنادي الزمالك جعله يقدم فيلمه الشهير «غريب في بيتي» ويقدم فيه شخصية نجم الكرة الزملكاوي «شحاته ابوكف» الذي يقود الزمالك للفوز على الأهلي ويحرز هو بنفسه 6 اهداف وقدم نور هذه الشخصية وهذا الفيلم كنوع من الحب والامتنان والتشجيع لهذا النادي وهو ما قوبل بترحاب نجاح كبير من جمهور الزمالك واشتهرت جدا في الوسط الكروي المصري شخصية «شحاته ابوكف» وظل نور يعتز كثيراً بهذه الشخصية خصوصا وانه كان يشعر انه جسدها بشكل جيد.

ولم تكن هذه الشخصية وحدها التي برع هذا النجم الكبير في تجسيدها بل تمتد هذه البراعة الى كل ادواره منذ بدايته الأولى حتى اخر عمل قدمه وكان من اكثر الممثلين قدرة على تجسيد الشخصية الدرامية وصاحب رؤية متكاملة لها وملماً بكل تفاصيلها بل وبكل ابعاد العمل الفني الذي يشارك فيه ويعمل من اعظم الممثلين الذين برعوا في تجسيد المعاناة الداخلية لشخصياته وصاحب قدرة فائقة على اداء الأدوار النفسية التي تتطلب دائما- من الفنان الذي يؤديها خبرة وثقافة عميقة بالفن والحياة.

وعندما سألته عن الأسلوب الذي اتبعه ليصل الى هذا القدر من المهارة والبراعة؟ واستشهدت بكل «اللزمات» التي قدمها وهو يجسد شخصية الأخ الأكبر «لمال» في فيلم «العار» مع المخرج على عبدالخالق تلك اللزمات التي كان يؤديها بساعده الأيمن ورقبته.. فوجئت به يفتح درج مكتبه ويخرج كراسة ضخمة او «كشكولاً» ويعطيه لي ويقول: «انظر في هذا».. وفوجئت ان هذه الكراسة مليئة بمئات الشخصيات بأوصاف محددة لهم ودون اسماء وقد حرص على فهرسة هذه الشخصيات وانتابني حالة من الدهشة بعد ان طالعت جانبا منها.. فقال بعد ان اعدتها له ليضعها امامه ويقول: كل شخصية اقابلها في الحياة واجد انها تصلح لأن تكون «كاركتر»لا يهمني اسمها على الفور اسجلها في هذه الكراسة وأسجل مهنتها ولزماتها وعندما تعرض علىّ اي شخصية درامية واجدلها ما يشبهها في الكراسة استحضر هذه اللزمات».

وعدت اسأله: وهل استخدمت هذه الكراسة في فيلم «العار» والشخصية التي جسدتها؟ قال: للعلم عندما عرض علي الفيلم في البداية وقرأت السيناريو كنت اريد ان اجسد الشخصية التي جسدها «حسين فهمي» لأنني وجدتها من اكثر الشخصيات الثلاث في الفيلم صعوبة ومن يعدها شخصية الطبيب التي جسدها «محمود عبدالعزيز» لأنني بطبعي اهوى الشخصيات الصعبة المركبة وادخل في تحد مع نفسي لتجسيدها لكن علي عبدالخالق والكاتب محمود ابوزيد رفضا وقالا نجدك اكثر في شخصية كمال ثم أن حسين وافق وانتهى الأمر واعتبر ان هذه الشخصية من افضل الشخصيات التي جسدها صديقي حسين فهمي لقد ابدع كثيرا وبشكل مذهل في هذه الشخصية الصعبة والمعقدة».

ولم تكن هذه الكراسة وحدها التي يعود اليها هذا النجم الموهوب عند تعامله مع شخصياته الدرامية فعندما جسد شخصية «عبدالغفور البرعي» في مسلسله الشهير «لن اعيش في جلباب ابي» اخذ ملابس ومشية وطريقة تعبير الشخصية من هيئة عمال «التراحيل» في الجزء الأول من الشخصية اثناء مرحلة فقرها.. وفي الجزء الثاني عندما اصابت الشخصية الثراء الواسع كان استمد ملابسها وهيئتها التي تليق بملابس «المعلمين» الكبار الأثرياء من هيئة وملابس الفنان «محمود اسماعيل» في فيلمه الشهير «سمارة» الذي قدمه مع تحية كاريوكا منتصف الخمسينيات.. وهكذا رصد عمال «التراحيل» الجالسين كل صباح في انتظار من يطلبهم للعمل عند سور نادي الزمالك واستخدمها في عمله.. ولم يخجل في ان يأخذ ممن سبقوه اذا كان هذا في صالح الشخصية والعمل.. هكذا كان يجتهد ويتعامل مع فنه.

واذا كان هذا تعامله مع الشخصيات العادية المعاصرة فكيف كان يتعامل مع الشخصيات الدينية والتاريخية التي قدم الكثير منها؟.. طرحت عليه هذا السؤال وانا في مكتبه عندما ذهبت لأقدم له التهنئة على نجاح مسلسله الشهير «عمر بن عبدالعزيز» قال:هذه الشخصيات تأخذ مني جهداً مضاعفاً بسبب عدم وجود من يماثلها في الوقت الحالي وهنا لابد من القراءة والمذاكرة الدؤوبة والمستمرة عن كل ما يتعلق بهذه الشخصية وكل ما يتعلق بالعصر الذي تواجدت فيه بكل التفاصيل الدقيقة وأعود الى المراجع وأسأل عدد من المؤرخين والمتخصصين حتى اصل الى شكل كامل خارجي وداخلي للشخصية وهو امر بقدر ما هو مرهق بقدر ما هو ممتع».

وطبق نور الشريف هذا كله مع شخصية «عمرو بن عبدالعزيز» الذي احبها كثير من كثرة ما قرأه عنها.. لكن كان هناك شيئاً واحداً اصابة بالحيرة.. يقول هو نفسه عنه: «كان لعمر بن عبدالعزيز» وهو من هو حسباً ونسباً- طريقة معينة في المشي في فترة شبابه وقبل ان يتولى الخلافة.. كان معروفاً عنه اناقته ووسامته واعتزازه بنفسه رغم انه فقيه كبير في سن صغيرة وكانت طريقته المميزة في المشي الذي يختال ويتحايل فيها قليلا- وهذا حسب ما جاء في كتب التراث- وكانت مشيته هذه يسمونها «المشية العمرية» وأصابتني الحيرة هل اقلده في هذه المشية ولو فعلت ذلك لتعرضت لنقد كبير سيقولون هل يجهل انه يجسد شخصية «خامس الخلفاء الراشدين»؟! ويسير بهذه الطريقة فهم لم يطالعوا التراث مثلما فعلت وبالتشاور مع المؤلف عبدالسلام امين والمخرج احمد توفيق قررت- واتفقوا معي- على ان ابتعد تماماً عن هذه «المشية العمرية» عند تجسيدي للشخصية.. ورغم كل ما حققه العمل من نجاح فني وجماهيري لم يسلم من هجوم البعض عليه تحت دعاوي اننا لم نلتزم بجوهر النصوص التاريخية.. ونسى هؤلاء اننا- رغم تقديمنا لشخصية تاريخية- والتزامنا الكامل بكل تفاصيلها وتفاصيل احداث عصرها الا اننا ايضا نقدم دراما.

في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة نعرض الى جوانب اخرى وملامح هامة فنية وانسانية لهذا الفنان والنجم الكبير ونتعرف على مواقفه السياسية الحادة والواضحة.. ولماذا هاجمه البعض على فيلم الكرنك رغم انه ناصرياً؟ ولماذا قرر الهجرة الى انكلترا؟ ولماذا كان يقدم من وقت لآخر الأفلام التجارية؟ وماذا عن علاقته بيوسف شاهين؟

